Salto mortale: a mulandósággal való szembesülés

Az előadóművészek Jászai-díja az Ady-díj

Nagygábor Margit szerint a világon a legszebb és a legfontosabb dolog a szerelem.

A mulandósággal való szembesülés

– Adynak köszönhetem, hogy hivatásos előadóművész lettem – kezdi a beszélgetést a művésznő –, bár igaz, gyerekkoromban is szerettem színpadon lenni, szerepelni. Már 4–5 évesen megtanultam olvasni. Amikor első osztályba mentem, folyékonyan olvastam, így az osztályfőnököm elvitt a harmadikosok-negyedikesek közé, kiállított a katedra elé, ott olvastatott velem hangosan és azt mondta a többieknek, hogy na, látjátok, gyerekek, így kell tudni majd olvasnotok! 1977-ben volt Ady születésének centenáriuma. Ennek alkalmából a Magyar Televízió meghirdetett egy vers- és prózamondó versenyt, ahová nagyon sokan jelentkeztek. Abban az időben magánéletbeli problémákkal küzdöttem: a második házasságomnak vége lett és én ott maradtam egyedül két gyerekkel. Akkor már négy éve nem álltam pódiumon, úgy gondoltam, hogy meg kellene méretnem magam, hol is tartok. Tudtam, ha egy jó ütős anyagot találok és erre a versenyre tisztességesen felkészülök, azt meg is fogom nyerni. Így is lett.– Hogyne, Ady-díjas lettem. Három Ady-díj van az országban, Király István professzor szerint értékben ez olyan, mint a színészeknél a Jászai-díj. A versenyen döntőbe jutott tizenkét ember – engem is beleszámítva – tizennégy napra elutazhatott Párizsba. Ez 1978-ban volt már, még ebben az évben Budapesten vizsgát tettem és megkaptam az előadóművészi diplomát.– Senkinek az égadta világon nincs. Talán anyai ágon az egyik nagybátyám mintha írogatott volna verseket. Őt érdekelte a művészet. El is ment Pestre egy kötetnyi verssel az első és a második világháború között kiadót keresve. Sajnos ezek az írások mára elkallódtak.– Nagy Gabriella Margit névre kereszteltek. Aztán tizenévesen, amikor elkezdtem pódiumra kiállni, azt gondoltam, hogy ha Jászai Mari lehetett Mari, akkor én is lehetek Nagy Gabi. Később a második férjem nevéből megtartottam a P betűt, így már P. Nagy Gabi néven szerepeltem mindenhol. Aztán amikor az írásaim a ’80-as években elkezdtek megjelenni, akkor egy hangsúlyosabb nevet szerettem volna. Végül a Nagygábor Margit mellett döntöttem, hiszen ebben benne van a saját családnevem, s egy olyan embert is belecsempésztem, aki nagy hatással volt az életemre. Ő egyébként nem más, mint Bor József, a Győri Nemzeti Színház volt igazgatója. A Gáborban benne van a neve, még ha rejtetten is. A Margitot pedig édesanyám iránti tiszteletből tartottam meg.– Nem. Ady az egyik etalon, bár sokan piszkálják, belekötnek a magánéleti dolgaiba, az életvitelébe, de nekem az ő költészete a „csúcs". Egyszerűen csak jöttek fel bennem a gondolatok, az átélt, megélt események, a tragédiák, örömök. Voltak már korábban is verseim, de egy tragédiával indult el a publikálásom: az ablakomtól két méterre a másik ház oldalánál egy ember összeesett, jöttek a mentők, s végignéztem, ahogy küzdöttek az életéért, de nem sikerült visszahozni őt. Ez volt az első konkrét lökés: a mulandósággal való szembesülés. Volt egy másik meghatározó élményem is: tudja, abban az időben Adyvárosban laktunk és egy húszéves srác leugrott a tizedikről.

Két tragédiának a hatására született meg az első nyilvános írásom, a Salto mortale, ami magyarul halálugrást jelent.

– Több mint harminc éve írok verseket, de vannak olyanok is, amiket negyven éve írtam – folytatja. – Egyre magabiztosabbak lettek az alkotásaim, bár nem akartam Ady vagy József Attila epigonja lenni, de úgy gondoltam, hogy középszerűen írni nincs értelme. Megmutattam három versemet egy színházbeli kollégámnak, aki elolvasta, majd azt mondta, hogyha nem tudnám, hogy te írtad, akkor azt hinném, hogy Juhász Ferenc. Ezen egy kicsit meg is sértődtem, mert azt nagyon nem szeretném, hogy bárkire is hasonlítsak.– Semmiféle irodalmi kánonnak, semmiféle izmusnak nem kívántam soha behódolni, tagja lenni. Kipróbálni mindent szívesen kipróbálok, de elsősorban önmagam akarok lenni. Amikor azt éreztem, hogy ez sikerült, amit leírok – még ha nem is Ady Endre-színvonalú, mégis sok embert érint és érdekel –, akkor több költőtársamat megkérdeztem, akik bátorítottak. Így aztán harminc év után érett meg az idő és én magam is arra, hogy az eddig megjelent írásaimból egy válogatást jelentessek meg. A megjelent kötetben az egész életem, az életutam benne van. Zömével verseket tartalmaz, de minden fejezet végén olvasható egy rövidebb próza, ami megadja a címét annak a résznek.

A két első blokkban elindulok egészen a gyökerektől: honnan jövök, ki vagyok, a gyerekkorom emlékei, az öntudatra ébredésem, a kamaszkor, a lázadásaim mind-mind megtalálhatóak ezekben a fejezetekben. Lényegében az Anyám imája és Az első káposztás tészta a gyermekkoromat, a felnőtté válásom útját jelképezi.

A világon a legszebb és a legfontosabb dolog

a szerelem

Ady Endre

Egy költő sokkal előbbre lát, mint egy átlagember

– A harmadik fejezetnek, a Metamorfózisnak a férfi és a nő kapcsolata, illetve a szerelem a fő témája – mosolyog, közben kortyol a kávéjából. – A világon a legszebb és a legfontosabb dolog a szerelem. Ebben a részben lírai költemények találhatóak. Nagyon szeretek „belül" utazni, és igazából is szeretek világot látni. Sokszor már nagyon bánom, hogy nem olyan hivatást választottam magamnak, ahol ez hozzátartozik a munkához. Szívesen elmennék Tibetbe, Indiába, Afrikába, de ezt anyagilag sajnos nem engedhetem meg magamnak. A következő fejezet is a világjáráshoz kapcsolódik, hiszen Baile Atha Cliath a címe, ami Dublinnak az ír neve. Egy ír taxisofőr szerint annyit jelent magyarul, hogy „sötét víz".– Nekem biztos az volt, amikor megtudtam, hogy a fiam elhagyja a hazáját és Dublinba költözik. Már húsz éve ott él, így neki köszönhetően sokszor jártam én is Írországban. Nagyon megfogott az ír emberek mentalitása, az életvitele. Hasonlóan gyötrelmes, tragikus történelmet éltek át, mint mi, magyarok, ennek ellenére talpra álltak, mindig vidámak és isszák a jó kis barna sörüket.– Igen, csak ők sokkal optimistábbak, nem lehajtott fejjel közlekednek az utcán. Az a véleményem, hogy ideje lenne ennek a befelé fordulásnak, a depressziónak véget vetni. Talán ezért is Ady számomra a legnagyobb, mert ő a nemzetet ostorozó, kirohanó írásaival küzdött az „állóvíz" ellen.– Így van. Az utazás után következik három blokk, amelyek tulajdonképpen összetartoznak. Ahogy az ember kezd felnőtté válni, sok mindent átél, sok mindent megtapasztal a világban. Egyre keményebbek, súlyosabbak lesznek a versek is. Ez a három rész az Ady meghalt negyed kilenckor, Ferencz Jóska a madarasi Hargitán és a Hírnév. Ezekbe a részekbe már „beszivárog" a közélet, a politika.– Sokan azt mondják erre, hogy nem. Én pedig azt mondom, hogy a szó – itt a leírt szavakat is ideértem – hatalom, mert a szavakkal manipulálni lehet az embereket. Egy költő sokkal előbbre lát, mint egy átlagember. Kell hogy valljon arról, hogyan gondolkodik az életről, a fennálló rendszerről, a mindenkori hatalomról. Ezt én fontosnak tartom egy költő életében. A Hírnév egyébként úgy kapcsolódik ezekhez a részekhez, hogy az alkotói problémákkal foglalkozik, azokat boncolgatja. Hiszen sokan, rajtam kívül is, híresek akarnak lenni – megint mosolyog és kicsit megrázza a fejét. – Mindez így volt negyvenéves koromig, mígnem egyszer betévedtem véletlenül a Vastuskós házba, ahol a Patkó Imre-gyűjtemény található. Ő újságíró, művészettörténész volt, bejárta az egész földet és mindenhonnan hozott valamilyen tárgyat haza. A harmadik emeleten, a padlástérben áll néhány fából készült szobor, valószínűleg Afrikából kerültek ide. Amikor először láttam ezeket az alkotásokat, egyszerűen csak ültem előttük és nem tudtam felállni két órán keresztül. Olyanok, mintha például Michelangelo készítette volna őket: egyszerűen szépek és időtlenek. Ekkor értetten meg negyvenéves felnőttként, kétgyermekes anyaként, hogy nem az a fontos, mennyire híres az ember, a hírnév a hiúságnak a legyezgetése, hanem az a fontos, hogy amit te alkotsz – a megsemmisüléstől való félelmet is ideértve –, azzal valamilyen hatást tudsz elérni másoknál, egy pluszdolgot tudsz adni nekik. Hiszen az alkotás olyan, mint a születés: sokszor kínlódás, gyötrődés az egész, aztán amikor megszületik a mű, akkor megkönnyebbül az ember. Ezért is kell a nyilvánosság. Ennek a blokknak a legelején látható egy fotó, amin a fogadott lányommal, Holdasi Szabó Zsuzsával vagyok lefényképezve. Fontos számomra az utánam következő nemzedék, ő képviseli ebben a részben a jövőt.– Az utolsó rész, melynek Délután kettőtől hatig a címe, a „jelenről" szól. Úgy érzem, ha valaki elolvassa a könyvemet, érezheti, hogy egyre letisztultabbak lettek a versek, a végére már egy teljesen sallangmentes Nagygábor Margitot kapnak az olvasók.