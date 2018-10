Nem találja ki, mire vágyik Babos Timi

Paula Hawkins – a Lány a vonaton írójának – új könyve, A víz mélyén az egyik utolsó olvasmánya BabosTiminek.

Útközben is olvas

– A modern, szórakoztató irodalomra specializálódott írók közül nagyon szeretem Dan Brown és J. D. Robb könyveit – ebből is kiderül, hogy krimirajongó vagyok. Fiatalabb koromban rengeteg ifjúsági, romantikus könyvet olvastam, mostanra azokból már kinőttem, de azért egy viccesebb romantikus sztorival mindig meg lehet fogni. Utoljára Dan Brown új regényét, az Eredetet olvastam, illetve a Crazy Rich Asians című könyvet vettem kézbe Kevin Kwantól. Ha tehetem, megpróbálom a könyveket angolul olvasni, de vannak szuper fordítások, J. D. Robb könyvei például magyarul élvezetesebbek. Szeretek olvasni, nagyon pihentető, minden versenyre viszek magammal könyvet. Néha jó kicsit egy másik világba csöppenni, teljesen kikapcsolni, semmivel sem törődni.– Egészen egyszerű a magyarázat: mivel rengeteg holmival utazom, nem tudok még könyveket is magammal cipelni, így gyakran a repülőtéren veszem meg a nekem tetsző olvasmányokat, persze ott általában csak angolul elérhetőek. Szeretem a szókincsemet is fejleszteni és bizony gyakran eredetiben jobb egy könyv, csakúgy, ahogy a filmek, sorozatok. Ez nem jelenti azt, hogy egy nehezebb, bonyolultabb mondanivalójú könyvet is csak angolul olvasnék el. Egyébként kedvelem a magyar szerzőket is, a magyar klasszikusok mellett a szórakoztató irodalom kategóriájában Regős Éva könyveit szívesen olvastam.– A tenisz nemcsak a munkám, hanem a szenvedélyem is, ezért természetesen nehéz egy-egy rosszabbul sikerült perióduson túltenni magam, főleg úgy, hogy a családom, a párom sokszor több ezer kilométerre van tőlem. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy hetekig szoktam távol lenni a szeretteimtől – és hát, valljuk be, a teniszversenyek belülről nem túl csillogóak, sőt, inkább monotonnak nevezném őket –, akkor bizony kell egy kis kikapcsolódás. Szeretek olvasni, szinte falom a könyveket, amiket otthonról is hozok magammal, a családomban mindenki könyvmoly.

Egész gyermekkoromban arról álmodtam, hogy éljátékossá válok, de remélni sem mertem volna, hogy egyszer világelső leszek és rengeteg álmom megvalósul. Természetesen ez rengeteg lemondással járt, nekem nem volt a klasszikus értelemben vett tinikorom, magántanulóként végeztem a gimit, kimaradtak a bulik, a nagy haverságok, a tiniszerelmek, a családi nyaralások, a féktelen étkezések, a gyermeki felelőtlenség, hogy csak párat említsek a rengeteg minden közül. A családommal most idén voltam először együtt nyaralni mióta megszülettem, de azt hiszem, hogy mindezért megérte.

Könyvmolyok a családban

Bohókás, de erős figurák

Babos Tímea a a monterreyi keménypályás női tenisztorna egyesében. (MTI/EPA/Miguel Sierra)

Vér és verejték gyümölcse

– A családomban mindenki szerette a könyveket; nagypapám egészen addig olvasta a klasszikusokat és a történelmi könyveket, amíg a szeme engedte. Édesapámnak is hatalmas gyűjteménye van, nővéremnek úgyszintén. A karrierem betetőzése után jó lenne majd egy csodaszép könyvtárszoba, hogy méltó helyre kerüljenek ezek a művek. Szerintem fontos, hogy egy gyerek ne csak az internetet bámulva, iPaddel a kezében nőjön fel. A nővéremék gyermeke, a keresztfiam például csak ritka esetben nézhet online videókat. Úgy gondolom, hogy ha a kicsi azt látja otthon, hogy a szülei, nagytestvérei olvasnak, akkor ő is óhatatlanul meg fogja szeretni ezt a tevékenységet, viszont ez nem feltétlenül a kötelező olvasmányokon keresztül fog megtörténni. Legalábbis nálam nem így volt, persze az is számított, hogy rengeteget utaztunk és a hosszú reptéri várakozással vagy repülőutakkal töltött órákat olvasással ütöttük el.Gyerekkoromban anyukám rengeteget olvasott nekünk, a mamák meséltek, én is biztos, hogy fogok majd az én gyermekemnek a jövőben. Az egyik legelső ajándék, amit a keresztfiam kapott tőlem, egy mesekönyv volt, régi nagy kedvencem, csak modern köntösben. Manapság Timi-könyvnek hívja, mivel tőlem kapta. (Mosolyog.)– Néha a kezembe veszek motivációs könyveket is, ha úgy érzem, hogy szükségem van rá. Az ilyen köteteknek nem feltétlenül iszom minden szavát, de ha egy-egy gondolat megfog, azt le szoktam jegyezni magamnak, hogy a nehezebb időkben elővehessem. Mindig elmondom, hogy az elvégzett munkában hiszek. Hiszek abban, hogy ez a sok meló egyszer megtérül. Hiába vagyok világelső, GS-győztes, még rengeteg beteljesületlen álmom maradt. Ez motivál a mindennapokban.– Hm, ez érdekes kérdés. Szeretem az önálló, erős, független karaktereket, akiknek van egy kis bohókás oldaluk is, ami szerethetővé és emberivé teszi őket. Robert Langdon professzort és Eve Dallas hadnagyot a csavaros eszükért kedvelem, Dallas hadnagy ráadásul vicces is. Történelmi karakterben Oskar Schindler, Irena Sendler, George Washington a kedvenceim, gyerekkoromban pedig Mátyás király történeteiért rajongtam.– A siker egy rendkívül összetett, bonyolult dolog. Természetesen kell hozzá a rengeteg beletett munka – vért és verejtéket izzadva –, aztán a türelem, fegyelem és a hit, hogy igenis meg tudom valósítani az álmaimat.– Ha egy meccse előtt elolvashatna egy könyvet, ami segítene abban, hogy győzzön, mi lenne az? Másképp fogalmazva: ha csak egyet választhatna, melyik könyvét vinné magával egy lakatlan szigetre?– A Robinson Crusoe optimális lenne egy lakatlan szigetre... (Mosolyog.)– Mindenkinek ajánlanám a The Power of Positive Thinking című motivációs könyvet. Emellett a regény, amit jelenleg olvasok, szintén nagyon szuper: Paula Hawkins – a Lány a vonaton írójának – új könyve, A víz mélyén. Tudom, hogy az írónő könyvei nagyon megosztják az olvasókat, de nekem a Lány a vonaton is tetszett (a film kevésbé). Igazi magával ragadó thriller, szinte olvastatja magát, szerintem megérte várni Hawkins második könyvére.– Az én legnagyobb hibám az, hogy túl szigorú, kritikus és negatív vagyok önmagammal szemben, ezért minden egyes nap dolgozom azon, hogy elfogadóbb és pozitívabb legyek. Ez nyilván nem fog menni egyik napról a másikra, de igyekszem odafigyelni rá. Hiszem, hogy ha ebben javulni tudok, akkor sokkal eredményesebb leszek a teniszpályán.