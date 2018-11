Mozart szerelemről és józan észről szóló meséje

A varázsfuvola – népopera fiataloknak és időseknek.

Időpontok: július 10-től augusztus 17-ig.

Kezdési időpont: 20.30 óra.

Árak: 33–145 euró.

Online: www.operimsteinbruch.at.

A varázsfuvola, a fiatalon elhunyt salzburgi zseni egyik utolsó műve ősbemutatója 1791-ben volt Bécsben. Az opera utánozhatatlanul ötvözi a könnyedséget a mélységgel, a játékosságot a méltósággal, a gyerekességet a bölcsességgel.A zeneszerző igazi népoperának szánta művét, amelynek egyes zenei motívumai idővel valóban klasszikus slágerekké váltak. Gondoljunk csak Papageno belépőjére – Az erdőt járva sípolok –, Tamino Képáriájára vagy akár Pamina melankolikus – Az, mink volt, jaj, végleg eltűnt kezdetű – áriájára a II. felvonásban. A közönség tetszését akkor és most is leginkább az Éj Királynőjének bámulatos koloratúráriái váltják ki. Ezek az áriák számos operarajongót emlékeztetnek az opera iránti legelső lelkesedésére.Papageno szerepére Max Simonischeket, a német nyelvterületen jól ismert és igen közkedvelt színészt sikerült megnyerniük a szervezőknek. Simonischeket jelentős színházi alakításai mellett számos díjazott televíziós és mozifilmes produkcióból ismerhetjük. 2017-ben megkapta a Nestroy-díjat, a legtekintélyesebb osztrák színházi szakmai elismerést. A varázsfuvola kedvelt központi figuráját megtestesítve Simonischek lehetőséget kap, hogy zene iránti rajongását kiélje, s egy új, tényleg „hallatlan" Papagenót alakítson a színpadon.A színpompás, fantáziadús kosztümöket, a szakma által sokszorosan elismert olasz Gianluca Falaschi terveit az opera keletkezési ideje inspirálja. Raimund Bauer színpadképében az eddigieknél is erősebben lesz jelen maga a kőfejtő, így egyesítve a természet által teremtett valóságot az emberivel.A Mozart Ensemble-t Karsten Januschke karmester vezényli, aki régi ismerősként tér vissza a Szentmargitbányai Kőfejtőbe. Pamina szerepében két Mozart-specialista szopránt láthatunk a színpadon: Ana Maria Labint és Kateryna Kaspert.