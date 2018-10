Mit jelent modern negyvenes nőnek lenni?

Tudod, hogy a szexuális életed egy negyvenesé, amikor...



– Már nem érdekel (vagy nem emlékszel rá), hány emberrel feküdtél le eddig.

– Rájössz, hogy nem kellene összeházasodnod azzal, akivel életed legcsodálatosabb éjszakáját töltötted.

– Nem esel pánikba attól, ha egy felnőtt megtudja, hogy szexuális életet élsz, még akkor sem, ha a szüleidről vagy a nagyszüleidről van szó.

– Már elraktároztál egy egész katalógusnyi fantáziát, amit kedvedre felidézhetsz.

– Időnként a saját partneredről fantáziálsz.

– Nem tudod elképzelni, hogy rajta kívül bárki másnak is megmutasd a meztelen testedet.



Onnét tudhatod, hogy az elméd egy negyvenesé, hogy...

– Negyvennyolc órát töltöttél el azzal, hogy megpróbáltál felidézni egy szót.

– Ez a szó az „aranyér" volt.

– A beszélgetések végén már nem azon töröd a fejed, hogy értelmezd, ami történt.

– Amikor a húszas éveikben járó emberekkel beszélsz, úgy érzed, egy szakadék tátong köztetek, ami az önbizalmat és tapasztalatokat illeti, és ezt a szakadékot semmi kedved nem lenne még egyszer áthidalni.

– Amikor a hatvanas éveikben járókkal beszélsz, ők viszont nem éreznek így veled kapcsolatban.

– Már megtanultad, hogy ha kevesebbet aggódsz amiatt, mit gondolnak rólad mások, megdöbbentő mennyiségű információhoz juthatsz róluk.



Tudod, hogy a negyvenes éveidet taposod, amikor...

– A nyugdíjas szüleid a munkanapod kellős közepén hívnak Skype-on, hosszú beszélgetésben reménykedve.

– Már nem hibáztatod őket a hibáid miatt.

– Vannak olyan családtagok, akikkel már nem beszélsz – nem azért, mintha haragban lennétek, egyszerűen csak rájöttél, hogy nem kedveled őket.

– Most már csak egy generáció van, amelyik várhatóan előtted fog meghalni.

– Ez a szüleid generációja.

– Ráébredsz: senki nem törődik azzal, hogy te felnőttnek érzed-e magad. Pusztán azáltal, hogy eddig eljutottál, azzá váltál.





Pamela Druckerman a tőle már megszokott öniróniával közelít a jelenséghez új könyvében a Bonjour Madame-ban. A kortalan nők kézikönyvében egyrészt önvizsgálatot tart, másrészt a környezetét is alaposan szemügyre veszi. Mivel az Egyesült Államokból költözött Párizsba, van fogalma arról, hogyan állnak ehhez a kérdéshez az amerikai és a francia nők.