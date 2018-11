Meglátni és megszeretni

Erwin Moser egyik rajza és a művész özvegye, Ruth Moser.

Harminc év alatt több mint száz könyv

A díjtalanul látogatható tárlaton gyermekkönyv-illusztrációk láthatók és a művész néhány tájképe.– Erwin Moser meseíró, illusztrátor több mint hatvan éve született Bécsben és a burgenlandi Golsban, Gáloson nőtt fel. Nagyapai ágon részben magyar gyökerekkel is rendelkezik.

Mindig örült, ha magyarul is megjelent egy-egy műve, egy magyar kiadás a tárlaton is látható.

Tisztelet a művésznek

A képek technikája

Erwin Moser élete végéig alkotott, a nagy részletességgel készült fekete-fehér tusrajzokat vízfestékkel színezte. Ez egy nagyon aprólékos és lassú munkafolyamat.

Moser fantáziadús képi világát kicsik és nagyobbak is értik, érzik, szeretik.

Hol és meddig látható?

Szerzőként és illusztrátorként harminc éven át több mint száz könyvet jelentetett meg, melyeket számos nyelvre lefordítottak – mondta elöljáróban dr. Gátas József, a Kultur-Betriebe Burgenland munkatársa.Japánban 1987-ben elnyerte a legjobb gyerekkönyvnek járó díjat Erwin Moser. Munkásságát számos alkalommal díjakkal is elismerték, több gyermek- és ifjúsági irodalmi díjjal, Bécs város és Burgenland tartomány kitüntetéseivel. Fantáziadús meséit és illusztrációit mély humánum szövi át. Könyveinek irodalmi hatása jelentős. Művei régóta a német nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalmi kánon részét képezik.A kiállításon Moser részletgazdag könyvillusztrációi mellett néhány kevésbé ismert tájképével is találkozhatunk. A tárlat egyúttal tiszteletadás is a 2017-ben elhunyt művész emléke előtt, akinek nem csupán a legifjabb korosztály körében vannak rajongói. Sokan szeretik kedves rajzait, amelyeken macskák, rágcsálók, egerek is szerepelnek.