Márk és Ilona mesés szerelme

A kötetbemutatón Temesi Ferenc elmondta: a regény egy olyan szerelem története, amely egy rövid kamaszkori diákszerelemként kezdődik, majd csupán negyven év elteltével teljesedik be. Főhőse az 1949-ben született Márk és Ilona.A regény ennek megfelelően két idősíkon, a 60-es évek végén és a 2010-es években játszódik, megjegyezve, hogy mindkét szál 49-49 fejezetre tagolódik.

A könyv annak bizonysága, hogy - bár ezt sokszor sokan nehezen tudják elképzelni - 60 év felett is van szerelem, szex, összeveszés és kibékülés.

Temesi Ferenc József Attila-díjas író, műfordító, drámaíró, forgatókönyvíró. MTI Fotó: Czimbal Gyula



Temesi Ferenc jelenleg egy filmterven dolgozik, ám régóta foglalkozik egy másik regénnyel is, amelyben minden tudása benne lesz, amit csak férfi íróként a nőkről tudhat.

„A közel 50 évvel ezelőtti szerelem történetét úgy kellett megírnom, mint egy történelmi regényt" - mondta a szerző, aki elárulta azt is: fontos szerepet játszik a történetben a generációjának oly fontos beat zene, valamint több halott barát, köztük Gion Nándor, Esterházy Péter és Ördögh Szilveszter is „beköltözött" a regénybe.„Ez az eddigi legnőibb regényem" - emelte ki Temesi Ferenc, aki beszélt arról is, hogy a regényben hangsúlyos elem a hiúság, ami - minden ellentétes híreszteléssel szemben - leginkább a férfiak, különösen a kamasz fiúk tulajdonsága, nem a nőké.„Az öregség szinte minden jót elvesz az embertől, de egyetlen jót megad: visszatudsz nézni, szembenézni önmagaddal. Nekem már nincs időm hazudni" - fogalmazott a könyvbemutatón a 68 éves szerző, aki szerint 30 éves korig teljesen felesleges prózát írni, mert nincs meg a szükséges élettapasztalat. Regényírás helyett 30 év alatt élni és élni kell, átélni a kort, és jegyzetelni.