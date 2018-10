Magyar Radír - Szappanos Gábor: A harangkötél

A polgármester bízta rá a feladatot, miután az öreg harangozó kidőlt a sorból. A kiskunsági falu első embere spórolni akart, s úgy vélte, közmunkásként is lehet alkalmazni harangozót. Elődje, Vidok bácsi annyira legyengült vénségére, hogy már túl könnyű ellensúlynak bizonyult a kötélen. Már csak hálni vagy halni járt belé a lélek. Az öreg Vidok nyakába két esztendeje rengeteg munka szakadt: a régi polgármester ugyanis hat éve betiltotta a település lakói számára az elhalálozást. A nagy áradások kiáztatták a szűk, terjeszkedni képtelen lapályos temető talajából az egymásra földelt koporsókat, amelyek mint afféle gyászos bárkák úszkáltak s dodzsem módjára ütköztek egymással a tóvá változott sírkertben. Aztán emeltek egy urnakápolnát, amibe meglehetősen sok halottnak jutott hely. A falu lakói meglepően törvénytisztelőnek bizonyultak, négy esztendeig senki sem halt meg, csak a falu határán kívül, és amikor két évvel ezelőtt feloldották a tilalmat, a félholt nagybetegek naponta tucatjával kezdtek hullani. Ebbe rokkant bele majdnem Vidok bácsi. Naphosszat a harangkötélen lógott.Mihók tagbaszakadt, igen erős fickó volt, akinek a polgármesteri hivatal előtti gereblyézgetés, az őszi levélgyűjtés és a játszótér homokozóinak megtisztítása a kutyaszartól nem volt épp testreszabott munka. Keményebb dologra volt ő rendelve az Úristen által.Mégis, amikor először megpillantotta a kis harangozóhelyiségben a kőpadkára eresztett, gondosan körbetekert kötélvéget, nagyot dobbant a szíve. Egy pillanatra megrendült a feladat súlyától. A harangozásnak szigorú rendje van, ha mulasztást követ el, vagy valamit rosszul csinál, és botrány lesz, egyedül őt veszik elő. Döbbenten jött rá, hogy mostantól fogva sohasem rúghat be. Mindig szolgálatban lesz. Mert bármikor előadódhat szükséghelyzet a faluban, amikor meg kell húzni a harangot. Tűzvész, árvíz, meteor-becsapódás vagy háború esetén mindig készen kell állnia. Nem fityeghet részegen a harangkötélen, mint valami ócska strassz fülbevaló Isten fülcimpáján. Az Úr talán megbocsátaná neki, de az emberek nem. Református falu volt, és a vastagnyakú kálomisták istene jobban hasonlított az Ószövetség haragvó Jehovájára, mint Jézus Urunk szerető Atyjára.Az első déli harangszót sikeresen túlélte, de akkora feszültséget okozott számára, hogy állomáshelyét, a harangszoba padkáját elhagyva kilopózott a templomból, és ellen-toronyiránt egyenesen a Fagolyóhoz címzett kocsmába igyekezett, hogy egy-két felessel oldja a stresszt. Ezúttal nem volt elegendő az altató sör vagy a baráti csevegéshez alkalmatos kisfröccs – most csak a kisüsti segített, ami hamar fejbe vágja az embert. Szerencsére nem látta meg senki, mert délben a paraszt vagy dolgozik, vagy ebédel, és a Jó ebédhez szól a nótát hallgatja, vagy ledől kicsit pihenni. Az utcán kevesen jártak, akik pedig jártak, azok közül kevesen tudhatták, hogy mostantól Mihók az új harangozó. A polgármester nem tétette közhírré a faluban, hogy lecserélte Vidokot.A feles fölött elmerengve a pultnál, Mihók arra gondolt, hogy az embereknek az a természetes, ha minden rendben zajlik, szinte észrevétlenül, ha nem is kell figyelniük a harangozásra, mert annyira természetes a déli harangszó, mint az, hogy reggel feljön a felfúvódott nap a szétterülő és unalmas faluszéli rónára. És természetes hang a fülnek, ha halottra harangoznak, ha istentiszteletre hív a harang, vagy ha bizonyos ünnepekkor kongatják.Visszagondolt a beszélgetésére a polgármesterrel, amikor felajánlotta neki a tisztséget. Jelen volt a pap is, de bárcsak ne lett volna! Amikor Mihók szóvá tette, hogy kevés a fizetség ezért a felelősségteljes és állandó éberséget kívánó munkáért, a pap közbevágott:– Fiam, mit gondolsz, Jézus Urunk mekkora fizetségért okította csuda okosságokra a tanítványokat, vagy mekkora honoráriumot kért a hegyi beszéd elmondásáért?– De az akkor más világ volt, tiszteletes úr! – fakadt ki Mihók a papnak, aki épp istentiszteletről jött, és fázósan összehúzta a nyakán a reverendáját. – Jézus Urunkat, ahová csak ment, mindenütt vendégül látták, etették-itatták, és a galileai időjárás is sokkal melegebb volt, mint a magyarországi: nem kellett téli ruhát és cipőt vásárolnia!

Kustán Roland grafikája

A nemrég idekerült pap azt hitte, minden paraszt műveletlen, és kiszúrhatja a szemüket valami farizeus szöveggel, de ezúttal emberére talált. Gyorsan elbúcsúzott, és kotródott a paplak irányába, hogy elfogyassza a kiadós vasárnapi kappant, mely tiszteletet parancsoló hájjá vált rajta az idő múlásával. Minden egyes madár egy-egy kappan-gyűrűt hagyott a pocakján, mint fákon az évgyűrűk. Soványabb kappantól alig lett terebélyesebb, hájasabbtól annál inkább.Szóval, a pappal vívott csatát megnyerte, de a háborút elvesztette, mert a polgármester nem engedett:– Józsikám, nem tudok többet adni, örülj, hogy ennyi is jut a szűkös költségvetésből. Ráadásul, még Vidok bácsinak is megcsókolhatod a kezét, mert ő ragaszkodott hozzá, hogy ne térjünk át a gépi harangozásra, mert szerinte az olyan „lelketlen dolog". „Hogy néz az ki – mondta –, hogy Isten üzenetét az embereknek nem a teremtés koronája közvetíti, hanem egy masina?" Amúgy is nagyon hagyományőrző a mi falunk, hajlottam a szavára, a könyvelő Gizike osztott és szorzott, és arra jutottunk, hogy elhanyagolható a gép beszerzése és üzemeltetése, illetve az élőmunka költsége közti különbség. Úgyhogy, Jóska, örülhetsz, hogy egyáltalán megvan még a harangozói állás.No, ezzel szemben nem tudott semmilyen ellenérvet felhozni.Belenyugodott hát, és próbálta új munkája szerint berendezni az életét. Minden jól alakult, és hamarosan rájött, hogy nem is eszik olyan forrón a kását. Mindig közölték vele előre, mikor kell harangoznia, tudta, mikor kell halottra húznia, mikor kell istentiszteletre hívni a népet, ha pedig katasztrófa történne, akkor a mobiltelefonján el tudják érni, biciklire pattan, és villámgyorsan a harangtoronyhoz teker. Úgyhogy majd minden idejét otthon töltötte Mariskával, a feleségével, ha meg nem otthon volt, gyakran ruccant át szolgálati helyéről a Fagolyóba. Főleg a vasárnapi harangozás után, hiszen nem csak Isten igéjével él az ember, meg aztán valami erőssel ki is kellett öblítenie a száját, mert a pap mindig poshadt vizet prédikált, és ő úgy érezte, mintha az ő szájába is jutott volna belőle.Mindazonáltal megkedvelte a harangozóhelyiséget is, a kis kuckót, különösen a fal mellett végigfutó, báránybőrrel borított kőpadkát szerette, nagyanyja régi házára emlékeztette, a búbos kemence melletti padkára, amely télen a ház lelke volt. A helyiségnek olyasféle ajtaja volt, mint a fél méter vastag vályogfalú parasztházaknak: volt kívül egy külső ajtó tömör, faragott fából, majd utána, a fél méternél jóval vastagabb, hideget lehelő kőfal után következett az üveges ajtó, belül csipkés firhanggal – akárcsak otthon. Ha enyhe volt az idő, Mihók kitárta a külső ajtót, hadd áradjon be a napfény, sőt, ha meleg volt, a belsőt is kinyitotta, hadd melegedjenek a belső kőfalak is.Déli harangozás után többnyire hazament ebédelni, de egyszer egy ilyen kora nyári, szívet-lelket melengető napon váratlan vendége érkezett. Általában bátran nyitva hagyhatta akár mindkét ajtót is, a falubeliek közül senki nem ment arra, hisz a templom egy füves domb tetején állt, minden úttól távol.Mit ad Isten, déli harangozás után a felesége toppant be hozzá, csinos, virágos lenge blúzban, és formás csípejéhez feszülő fekete szoknyában. Karján kosárka, abban a friss ebéd és egy üveg vinkó.Mariska belibegett a helyiségbe, mint egy jelenés. Mint egy remetelakba betévedő angyal. Szőkés vörös haját sütötte a nap, s mint valami glória keretezte homályban maradó arcát – jobb is, hogy nem látta a képét a férje, mert nem volt szép arcú asszony. Tudni tudta, persze, de a jelen helyzetben illúzióromboló lett volna egy angyalforma lény kissé közönséges arcát látni. Mariska lábán az az utoljára húsz éve használt fehér magas sarkú cipő, amelyiket az esküvőn hordta. Akkor is szüntelen ki akart bicsaklani a lába, és most is, ahogy megindult befelé. De ügyesen egyensúlyozott, nem bukott el benne.– Hoztam ebédet – szólalt meg, és letette a kosarat a padkára.Aztán odalépett Mihók elé, továbbra is háttal a fénynek, és hevesen megcsókolta, úgy, ahogy addig még soha. Vadul csókolta, harapta az ember száját. Mint egy kiéhezett oroszlán. A házaséletük nem volt eszményi, húsz év alatt lassan megunták egymást. Ha néha összefeküdtek, Mihók csak úgy tudott elélvezni, ha a szomszéd feleségének csinosabb fejét képzelte a Mariskáé helyébe. „De kicserélném a burátokat!" – gondolta magában mosolyogva.Az asszony hirtelen eltolta Mihókot, de továbbra is szorosan markolta mindkét karját, és így szólt, halálosan komolyan: ? Emlékszel arra a japán filmre, amit tíz éve láttunk, amikor a polgármester erotikus hetet rendezett a faluban? Játsszuk el azt, de most te fojtogass engem!– Te viszont ne vágd le a pöcsömet, asszony!Ezen mindketten elnevették magukat, majd’ összerogytak a nevetéstől. Végül össze is rogytak, le a kőpadlóra, amelyen nem volt semmi szőnyeg, kivált nem puha báránybőr. De az asszonyban akkora volt a párzási düh, hogy amint hanyatt vetette magát, nem érezte, hogy igen kényelmetlen fekvés esik rajta. Mihók ripsz-ropsz föltolta a fekete selyemszoknyát és lerántotta a bordó csipkebugyit, amit szintén csak szökőévente húzott föl az asszony. Majd tömpe ujjaival előhalászta a szederjes jószágot, és azonnal behatolt. Most nem kell a szomszéd Borisra gondolnia, hogy elélvezzen… De jaj, hiszen Mariska fojtogatást akart, úgyhogy Mihók fektéből jobb kézzel fölnyúlt a padkára az imént gondosan összetekert harangkötélért. Lerántotta a helyéről, és nagy ráhagyással az asszony nyakára tekerte, és alaposan meghúzta. Sőt, csomót is kötött rá. Nem emlékezett már, hogy is volt pontosan a filmben… Közben érezte, hogy nagyon nehezen megy a művelet, iszonyatos ellenerő húzza vissza. A kandühtől azonban se látott, se hallott, se gondolkodni nem tudott. Nem is érezte, hogy minden erejére szükség van, hogy fekve tartsa az asszonyt, és saját magát az asszonyon.Aztán hirtelen minden világos lett, amikor kilövellte magját, és oldalt hengeredett: Mariska kékülő arccal fölpattant a földről, úgy három méter magasba, mintha a mennybe menne, majd hatalmasat kondult a harang. Utána föl-le ingázott még párszor, üveges, dülledt szemmel, s a harang is szólt még kétszer, halkabban.Amikor Mariska visszatért a földre, már kiszállott belőle a lélek.Végül úgy állapodott meg a kövön, mintha japánülésben meditálna – s csak figyelné, figyelné a belső csendet, mindörökké.Ámen.