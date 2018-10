Krimi: Gyilkos nagyi

Valami bűzlik… a kertben

A Hatodik utca sarkánál jártak éppen, amikor Sparky hirtelen megiramodott és beszaladt egy ház kertjébe a nyitva hagyott kapun át. Mr. Bukowski jól ismerte az egykor öregek otthonaként működő ház tulajdonosát, az idős Dorothea Puentét, akinek azonban évek óta nem kézbesített már semmilyen küldeményt. Miután hiába szólítgatta a kutyáját, rövid gondolkodás után elindult utána. A következő pillanatban olyan orrfacsaró szag ütötte meg az orrát, amely azonnal megállásra kényszerítette. Mielőtt azonban utánajárhatott volna a rothadó bűz forrásának, egy ősz hajú vénasszony jelent meg a tornácon. A postás üdvözlésül feléje lendítette a kezét, ám amit válaszképpen kapott, azt nem rakta zsebre. Dorothea ugyanis éktelen káromkodások közepette vonta őt felelősségre, hogy mit keres ott, miközben vékony karjával fenyegetően integetett feléje. Bukowski bosszúsan csatolta fel a pórázt Sparkyra és maga után vonszolva az izgatottan csaholó ebet, elhagyta a helyszínt.Otthon azonban nem hagyta nyugodni a dolog és felhívta a rendőrséget. A helyi seriff még aznap felkereste az öregasszony házát. Még a citromillatú légfrissítő sem tudta elnyomni a bűzt, amelyet a háziasszony permetezett a levegőbe a zsaruk kiérkezése előtt. Amikor azonban a tiszt rákérdezett, ő csak a vállát vonogatta, és azt állította, hogy rothadó halakkal trágyázza a kertjét, attól olyan szép a fű. Emellett még a kitisztítatlan szennyvízcsatornában oszlásnak indult patkányokat is megemlítette, mint a bűz lehetséges forrását. Mentegetőzése azonban felkeltette a gyanút a rendőrben, aki hamarosan kiderítette, hogy az utóbbi években néhány gondozott rejtélyes módon eltűnt a panzióból. Másnap már házkutatási paranccsal érkezett, ám Dorotheát nem találták odahaza.

Amikor aztán elkezdték felásni a kertjét, sorra kerültek elő onnan a lefejezett holttestek.

Sacramentóban turistalátványosság a ház, ahol a gyilkosságok történtek.

Báránybőrbe bújt farkas

Dorothea Puenta. Fotó: Wikipédia

Főzőcske egy sorozatgyilkossal

Dorothea Helen Gray 1929-ben látta meg a napvilágot egy szegény kaliforniai gyapotszedő családjában. Alkoholista szülei gyakran verték a gyermeküket, ezért még szerencsésnek is mondhatta magát, hogy egy balesetben korán elveszítette őket. A kislány rövid időre árvaházba került, amíg távoli rokonai magukhoz nem vették. Még 16 éves sem volt, amikor egy leszerelt tengerészgyalogos oltár elé vezette. Két gyermekük is született, de mindkettőt örökbe adták és röviddel később a férfi elhagyta a feleségét. Dorothea képtelen volt elviselni a szégyent, ezért azt hazudta, hogy férje meghalt szívinfarktusban, ahogy azt is eltitkolta, hogy ő maga árvaházban nevelkedett. Szűkös jövedelmét prostitúcióval és csekkhamisítással próbálta kiegészíteni, de lebukott és fél évre börtönbe került.1952-ben újból férjhez ment egy svéd csavargóhoz, de még ekkor sem hagyott fel a bűnöző életmóddal. Nemsokára már bordélyház működtetéséért csukták le a nyughatatlan asszonyt, ám ezúttal sem töltött sok időt a rácsok mögött. Ahogy kiszabadult, csavarogni kezdett, így nem csoda, hogy viharos házassága újból válással végződött. De ő ezúttal sem esett kétségbe, és következő skalpként egy nálánál 19 évvel fiatalabb srácot, a mexikói Roberto Puentét bolondította magába. Frigyük azonban ezúttal sem tartott tovább két esztendőnél. Közben Dorothea kitanulta a nővérsegédi állást és 1966-ban kibérelt egy háromszintes, 16 hálószobás házat Sacramentóban, ahol magatehetetlen idős betegeknek és hajléktalanoknak adott szállást. Legalábbis mindenki így hitte. Ideje nagy részét különféle bárokban töltötte, ahol idős férfiakra vadászott. De nem azért, hogy segítsen rajtuk. Ehelyett elleste és meghamisította aláírásaikat, majd ellopta a pénzüket. Ám rájött, ha életben hagyja őket, előbb-utóbb lebukhat. Ezért gonosz tervet eszelt ki.Amikor a 61 éves Ruth Monroe elhunyt Codeine-túladagolásban, Dorothea azt mondta a rendőröknek, hogy a depressziós nő minden bizonnyal képtelen volt feldolgozni férje halálát. Az esetet öngyilkosságként könyvelték el, ám a rejtélyes halálesetek tovább folytatódtak. Egy napon az idős hölgy felfogadott egy férfit, hogy segítsen neki a ház körüli munkákban. Egyik nap megkérte, hogy eszkábáljon össze egy faládát a könyveinek és más holmiknak. Miután leszögezte a dobozt, együtt feltették azt egy furgonra, hogy elszállítsák „egy raktárba". Útközben azonban megállította az autót, és egy folyóparton kidobták a ládát arra hivatkozva, hogy csak ócskaságok voltak benne. Amikor később megtalálták, egy oszlásnak indult, azonosíthatatlan férfi holttestét találták benne. Ekkor azonban még nem jutottak el az elkövetőhöz.A letartóztatott nagyi ugyan mindvégig tagadott, ám több mint 130 tanú meghallgatása után három gyilkosságot sikerült rábizonyítani. A bíró szerint Puente azért ölte meg a bérlőit, hogy hozzájusson a társadalombiztosításukhoz, aminek a nagy részét morbid módon arcplasztikára költötte. 1993 februárjában életfogytiglanira ítélték, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.