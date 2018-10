Krimi: Doktor halál

Drogos doki

Amikor 2004. január 13-án hajnalban a wakefieldi börtön egyik alkalmazottja benézett Harold Shipman cellájába, azonnal látta, hogy a felügyeletére bízott fogvatartottnak sikerült kijátszania a figyelmét. Az egykori orvos ugyanis – aki már negyedik éve élvezte vendégszeretetüket – a lepedőjéből sodort kötéllel felakasztotta magát az ablak rácsaira. Aznap volt az 58. születésnapja, de nem számíthatott tortára, mint ahogy arra sem, hogy bárki egyetlen könnycseppet is ejt érte.Harold Shipman Frederick fél évvel a második világháború befejezését követően látta meg a napvilágot az angliai Nottinghamben egy teherautó-sofőr második gyermekeként. Az introvertált, mindig öltönyt és nyakkendőt viselő kisfiúnak különösen édesanyjával volt szoros a kapcsolata. Nagyon megviselte, amikor az asszonynál tüdőrákot diagnosztizáltak. Mindennap látta, hogyan szenved és épül le teljesen, és csak a fia által rendszeresen beadott morfiumadag enyhítette valamelyest a fájdalmait.Miután az édesanyját eltemették, Harold megfogadta, hogy orvos lesz, hogy segíthessen másokon. Kitűnő tanuló volt, ezért ösztöndíjjal végezte el a leedsi egyetemet. Közben meg is házasodott, majd 1974-ben a nyugat-yorkshire-i Todmord városka egészségügyi központjában kezdett dolgozni, ahol idős betegek ápolását bízták rá. Amikor a praxisában bizonyos műhibákra derült fény, kivizsgálást indítottak ellene, és kiderült, hogy saját használatra lopott morfinalapú fájdalomcsillapítót. Csalás és hamisítás miatt 600 font pénzbüntetésre és drogrehabilitációra ítélték, de a további fegyelmi eljárástól eltekintettek, és engedélyt kapott rá, hogy a manchesteri Hyde-ban továbbra is orvosként dolgozzék.

Esküszöm a gyógyító Apollónra, Aszklépioszra, Hügieiiára, Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre […], senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik." Nincs annál tragikusabb, mint amikor egy orvos – a hippokratészi esküt megszegve – saját betegei életére tör. Különösen akkor, ha több százszor teszi ezt.

Lebukás

Néma tanúk

Shipman új állomáshelyén egy ideig a helyi közkórházban látott el szolgálatot, majd 1992-ben saját rendelőt nyitott. Szívélyes viselkedésével rövidesen hatalmas népszerűségre tett szert, ezért sokan kérték fel háziorvosnak. Főként az idős asszonyok rajongtak érte, hiszen köztudott volt, hogy bármikor rendelkezésre állt, és mindig készségesen meghallgatta páciensei összes panaszát. Eközben jó munkakapcsolatot alakított ki a közeli patikákkal is, így újra hozzájutott azokhoz a gyógyszerekhez, amelyekre szüksége volt. A betegeinek felírt fájdalomcsillapítókat ugyanis maga váltotta ki és vitte ki házhoz, ám egy részét félretette saját célra.1998 márciusában a helyi temetkezési vállalkozó észrevette, hogy dr. Shipman páciensei a szokottnál sokkal magasabb arányban haláloznak el. Aggodalmát megosztotta a férfi egyik kollégájával, aki – miután megbizonyosodott arról, hogy valóban különös dolgok történnek a magának való doktor háza táján – értesítette a rendőrséget. Shipman tevékenységét titokban kezdték megfigyelni, és lassanként fény derült pokoli tevékenységére. Közben az egyik áldozat lánya, Angela Woodruff is jelentkezett a rendőrségen, aki nem volt hajlandó elfogadni Shipman magyarázatát édesanyja halálára. Az asszony ugyanis egész életében makkegészséges volt, és csak rutinvizsgálatra jelentkezett a doktornál.Shipman ellen eljárás indult, ám ő megtagadta a vallomástételt, így a hatóságoknak nehéz dolguk volt a bizonyítással. Angela azonban beleegyezett abba, hogy exhumálják édesanyja holttestét, amelyben sikerült kimutatni a halálos adag diamorfint. Ennek alapján már letartóztathatták az orvost. A rendőrség ezután több halálesetet is alaposan megvizsgált, és a legtöbbnél bizonyítottnak találták az erőszakos beavatkozást.Shipman pere 1999 őszén kezdődött Prestonban, amelyben összesen 15 gyilkossággal vádolták, melyeket az utóbbi három évben követett el. A feltételezések szerint azonban áldozatai száma akár a háromszázat is meghaladhatta 24 esztendős praktizálása alatt. A vádlott többnyire idősebb hölgyeket vett célba, akik megbíztak benne mint orvosukban. Sokan a rendelőjében haltak meg, mások az otthonaikban, de mindannyian tragikus hirtelenséggel vizit közben vagy közvetlen utána. Módszere a gyógyszer-túladagolás volt – többnyire heroin vagy morfium –, amelyet injekcióval adott be. A halotti bizonyítványba pedig a legtöbbször végelgyengülést, szívmegállást írt a halál okaként. Ezzel szükségtelenné vált a boncolás is. Még arra is sikerült rábeszélni a családtagok többségét, hogy hamvasszák el elhunyt szeretteiket, amivel sikerült eltüntetni a bizonyítékot. Így maradhatott titokban évekig szörnyű titka. Néhányan azok közül, akik vele dolgoztak, azt mondták, hogy az orvos mindig leereszkedően és szarkasztikusan beszélt velük, mint aki mindenkinél többet tud, és soha nem kért tanácsot másoktól.A vádlott még a bíróságon sem fedte fel tettének indítékát. Egyesek nyereségvággyal vádolták, hiszen később az otthonában megtalálták néhány áldozata értéktárgyait. De soha nem tette pénzzé ezeket az ékszereket, ami inkább arra utalt, hogy kötődni akart elhunyt betegeihez. Sokkal valószínűbb, hogy ezt a beteges törődést Shipman gyerekkori emlékei váltották ki beteg édesanyjáról. Mintha szerette volna megakadályozni, hogy idős páciensei szenvedések közepette lépjenek át a túlvilágra. A bíró végül mind a 15 bűnesetért egyenként életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Külön kiemelve azt, hogy orvosként Shipman feladata éppen betegei életének védelme lett volna, akik feltétlenül bíztak benne. A vádlott kifejezéstelen arccal fogadta az ítéletet, ezért csak ő tudhatja, hogy viharok dúltak-e a lelkében, vagy teljes volt a szélcsend.