Kortyolj egy csepp irodalmat! - Kortárs alkotók nosztalgikus írásai a Coca-Coláról

A kezdetek



Idén fél évszázada, 1968-ban kezdődött meg a Coca-Cola magyarországi gyártása: június 17-én töltötték meg az első palackot a Magyar Likőripari Vállalat kőbányai likőrgyárának gépsorán. Sokáig csak a klasszikus kétdecis üveg kontúrpalack volt kapható, amit később az egyliteres családi változat egészített ki. Azóta persze hatalmasra bővült a választék.

Az Utasellátó mozgó elárusító helye a Nyugati pályaudvaron. Fotók: Fortepan

Nosztalgiára fel! - Óda a fekete üdítőitalhoz

A vállalat az évfordulóra különleges, egészen kis szériás üvegpalackot tervezett, és felkérte a kortárs magyar irodalom hat kiemelkedő képviselőjét, osszák meg a nagyközönséggel a Coca-Colával kapcsolatos gondolataikat emlékeiket, élményeiket. November 8-ától csütörtökönként Nyáry Krisztián, majd Bornai Tibor, Cserna-Szabó András, Csukás István, Erdős Virág és Parti Nagy Lajos vadonatúj írásai jelennek meg a www.coca-cola.hu oldalon és a vállalat közösségimédia-csatornáin.

Cserna-Szabó András például a személyes élményei mellett az üdítőital magyar popkultúrában betöltött szerepéről írt, Csukás István egyenesen ódát költött az üdítőitalhoz. Bornai Tibor az itallal kapcsolatos személyes történeteit osztja meg, Nyáry Krisztián a Coca-Cola márkanév regényes magyarországi őstörténetének járt utána.

Nyáry Krisztián a cola-háborúról

(a Coca-Cola regényes őstörténete Magyarországon)„ Coca-Colát immár ötven éve lehet hivatalosan vásárolni Magyarországon. Az üdítőital nevét 1968-ra persze szinte minden magyar fiatal ismerte, és még azok is legendákat meséltek róla, akik még külföldön sem kóstolták soha.

Néhány évvel korábban a magyar sajtóban a Coca-Cola – akárcsak a rágógumi és a rock and roll – még a hanyatló Nyugat és főleg bűnös amerikai életforma jelképének számított, ám minél inkább igyekeztek vele megijeszteni a romlatlan magyar ifjúságot, az annál inkább vágyakozott rá.



Nyáry Krisztián

A Coca-Cola a kezdetekben a bűnös amerikai életforma jelképének számított. Fotó: Fortepan

Felvétel 1976-ból. Fotók: Fortepan

A nyugati imperializmus szimbóluma

Horváth István belügyminiszter és Ladvánszky Károly belügyminiszter-helyettes úttörőket fogad. Fotók: Fortepan

Húsz évet vártunk a Fantára

Különleges palackok



A hazai gyártás elindításának ötvenedik évfordulójára a Coca-Cola Magyarország különleges, egészen kis szériás – csupán 550 példányban gyártott – díszpalackot is tervezett. A limitált kiadást a vállalat partnerei, a márka nagykövetei és influencerei kapják majd meg. A nagyközönség csak a vállalat közösségimédia-csatornáin juthat hozzá a ritkasághoz: 25 palackot a Coca-Cola Facebook-oldalán, 25-öt az Instagramon sorsolnak majd ki.

Így aztán amikor végre hazánkban is megnyílt az első palackozóüzem, a szabadság nagy eufóriájában mindenki elfelejtkezett róla, hogy a Coca-Colának már hosszú és kalandos előtörténete volt Magyarországon, – anélkül, hogy akár egyetlen üveggel is eladtak volna belőle. Ráadásul ez a történet szinte egyszerre kezdődött az amerikaival.Az első újsághír, amely a cola és a coca kifejezéseket egyszerre tartalmazza, a millennium évéből, 1896-ból való. Dr. Budai Emil gyógyszerész az Orvosi Hetilapban arról értesítette az ország orvosait, hogy budapesti patikájából palackonként 1 forint 50 krajcárért megrendelhető a Cola Coca gyógybor, amely kizárólag régi tokaji aszúból és gyógynövényekből készül. Mivel a hirdetés nem részletezi, milyen betegségekre ajánlja gyógyitalát a derék patikus, azt kell feltételeznünk, hogy csak az újfajta kiszerelésre kívánta felhívni a figyelmet, és termékét korábban, más formában már bemutatta a doktoroknak. De vajon honnan jutott eszébe egy magyar gyógyszerésznek, 12 évvel atlantai kollégája után, hogy ő is hasonló néven hozzon forgalomba boralapú, gyógyhatású készítményt? Ő maga vagy valamelyik ismerőse járt Amerikában? Vagy csak járatta az amerikai gyógyszerészeti szaklapokat, és megtetszett neki a márkanév? Lehet, hogy ő is csak Angelo Mariani korzikai vállalkozó, Európában jobban hozzáférhető gyógyborát, a Vin Mariani-t másolta, mint az atlantai patikus? De akkor honnan vette a márkanevet? Volt-e a hasonló néven kívül bármilyen hasonló összetevő az ő készítményében, mint a Coca-Cola Company 1893-ban védjegyeztetett termékében?Budai Emil a Nógrád megyei Nagyorosziból a debreceni gimnázium érintésével egészen a Bécsi Tudományegyetemig jutott, ahol 1884-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. Távoli kollégája, John Stith Pemberton ugyanebben az évben készítette el borból, koka-levél és kóladió kivonatából álló gyógyitalát, amelyet Pemberton's French Wine Coca névre keresztelt el. Szerencsére cége könyvelője nála jobban értett a marketinghez, és amikor Atlanta városa a következő évben alkoholtilalmat vezetett be, azt javasolt főnökének, hogy termékük bor nélküli változatát valamilyen jobban hangzó néven hozzák forgalomba. Az ő fejéből pattant ki a Coca-Cola márkanév is, és 1886-tól már ezen a néven árusították patikájukban az emésztési zavarokra, neuraszténiára, migrénre és impotenciára is gyógyírként kínált italukat.Pembertonék még borral keverték a gyógynövényeket, amikor Budai Emil egy kontinenssel arrébb megalapította első patikáját. A visegrádi Remény Gyógyszertár tulajdonosaként ismerkedett meg a városkában visszavonultan élő Görgei Artúr honvédtábornokkal is, aki katonai karrierje előtt maga is vegyészi tanulmányokat folyatott, és sokat segített Budainak patikája berendezésében. Ám alig rendezkedett be, egy nagymarosi konkurens gyógyszerész ismeretlen okból beperelte ifjú versenytársát, így Budai jobbnak látta átadni másnak patikáját, és a fővárosba ment szerencsét próbálni."(Részlet Nyáry Krisztián írásából. A teljes szöveg ide kattintva olvasható.)Az 1967-es Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) szenzációja volt a korábban csak “a nyugati imperializmus szimbólumaként" emlegetett üdítőital, a Coca-Cola bemutatkozása. A Magyar Likőripari Vállalat bejelentette: a következő évben megkezdi a legendás márka palackozását. 1968-tól a kőbányai gyárban, kezdetben a bécsi Coca-Cola iroda ellenőreinek heti rendszerességű látogatása mellett meg is kezdték a klasszikus, kétdecis üveg kontúrpalackok töltését. Ezzel a Coca-Cola volt az első, a háború után Magyarországon előállított amerikai termék.A kereslet minden várakozást felülmúlt, így a Szeszipari Vállalatok Trösztje 1970-ben megkezdte a Coca-Cola palackozását Szabadegyházán, Győrben, Kisvárdán és Miskolcon. 1980-ban a Coca-Cola Company palackozási szerződést kötött a Békéscsabai Üdítőitalgyártó Vállalattal is, így a szocialista iparvállalatok már hat üzemből látták el a legendás üdítővel a magyar fogyasztókat.A vállalat világszerte ismert márkái közül a Fanta mutatkozott be másodikként Magyarországon: 1988-ban Szabadegyházán indult el a gyártás. A Sprite 1991-ben érkezett, akkor már egy ausztrál palackozó, a Coca-Cola Amatil és a Budapesti Likőripari Vállalat vegyesvállalata forgalmazta a teljes termékportfóliót. 1996-ra a Coca-Cola Amatil felépítette saját, a legmodernebb technikát felhasználó gyárát Dunaharasztiban.