Könyvek apától fiúnak

Névjegy

Makranczi Zalán a Nemzeti Színiakadémiáját 2000-ben végezte el, majd a Pesti Magyar Színházban kapott szerződést. A kecskeméti Katona József Színház, a Bárka Színház, a Nemzeti Színház és a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának is tagja volt. Játszott többek között a következő darabokban: Mágnás Miska, Fekete Péter, Sok hűhó semmiért, Rómeó és Júlia, Oidipusz, Lear király. Először 2005-ben szerepelt a televízióban, A baxun invázió című produkcióban. Feltűnt a Kaméleon című vígjátékban, a Külalak, a Matula kalandpark és a Berosált a rezesbanda című alkotásban is. A filmezés és színház mellett rendszeresen vállal szinkronszerepeket. Nemrégiben a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs akció-thrillerben Mike Kowalski magánnyomozónak kölcsönözte a hangját.

Szerb Antal: Pendragon legenda

Umberto Eco: Foucault-inga

Térey János: Káli holtak

Karl May: Winnetou

Christopher Moore: Mocskos meló

– Annyi könyvet elolvastam már, olyan sokat olvasok, hogy nagyon nehéz néhány szerzőt, könyvet kiemelni. E téren egyébként is mindenevő vagyok. Kedvelem a szépirodalmi műveket, az életrajzokat, a történelmi regényeket, a sci-fit, a fantasyt is, és a gyerekneveléssel foglalkozókat írásokat is, például szívesen elolvasok egy jó Vekerdy-kötetet. Hangulatomtól függően különböző műfajú könyveket választok.– Umberto Eco örök kedvencem, főképpen a Foucault-inga című regénye. Szerb Antaltól pedig a Pendragon legenda. Szeretem Christopher Moore írásait is, például a Mocskos meló című regényét.– Térei János műveit kedvelem, a Káli holtak címűt például. S most épp Goethe Faustjának állok neki. Eddig még nem olvastam el, de már korábban megvettem egy újabb kiadását. Változó, mikor érek rá olvasni a munkám mellett. Ha nem a gyerekekkel foglalkozok, akkor szívesen rávetem magam egy könyvre. Gyakran párhuzamosan öt-hat kötetet is olvasok.– Gyakran olvasunk nekik meséket. Egy Winnetou-kötetet pedig félretettem a fiaimnak, már alig várom, hogy odaadhassam nekik. Nekem gyerekkoromban meghatározó élményt jelentett, emlékszem, ezt olvastam el először magam. Fontos dolgokról beszél ez az ifjúsági kalandregény, barátságról, szerelemről, hűségről, becsületről. Olyasmikről ír May Károly – akinek a nevét lefordították magyarra –, ráadásul olvasmányosan, amiket sosem árt szem előtt tartani.„A magyar irodalom legvilágirodalmibb remekművei közé tartozik." „A csodaigézte filozopter egyszeri mesterműve." – így jellemezték. Az esszéregény, a bűnügyi regény és a kísértethistória keveréke, és ugyanezeknek a paródiája, maga az író filológiai detektívregénynek nevezte. Eredeti címe: Rózsakereszt. Szerb Antal jó ismerője volt az angol irodalomnak, több utazást tett Angliában. Regényében ír az alkímia elértéktelenedéséről, a tudományos hozzáállás megváltozásáról. A narrátor az író önmagáról rajzolt paródiája, angol-magyar szakos bölcsész, aki hatalmas műveltséggel és minimális gyakorlati érzékkel rendelkezik. Vendéglátója Owen Pendragon, Earl of Gwynedd „egészen dónkihotosan arisztokratikus ember." A családi hagyományokat kutatva magáévá teszi a rózsakeresztesek elméleteit, és a modern tudomány eszközeivel, biológiai kísérletekkel próbálja eredményeiket megismételni.A mű az összeesküvés-elméletek népszerűségével foglalkozik az idők folyamán, azoknak mintegy szatírája. A főszereplők egy könyvkiadónál dolgoznak és intellektuális játékként összeállítanak egy kitalált tervet, amelynek alapja egy rejtélyes körülmények között eltűnt férfi által talált régi irat, amit a templomosoknak tulajdonítanak, és amely átnyúlik a történelmen és összekapcsolja az összes összeesküvés-elméletet a druidáktól kezdve a templomos lovagokon és a szabadkőműveseken át egészen a kabbalistákig. Az események során azonban mind kevésbé válik el a szellemi játék és a valóság. A könyvbe számtalan ezoterikus, kabbalisztikus és alkimista utalás került.Térey János kortárs magyar író, költő, drámaíró, műfordító. Káli holtak című könyve idén jelent meg.Karl Friedrich May német író nevét több alkotásának magyar fordításán May Károlyként szerepeltették. Szakértője volt az amerikai vadnyugatnak, pedig Észak-Amerikában járva nem utazott a New York állambeli Buffalónál nyugatabbra. A vadnyugati környezet közvetlen ismeretének hiányát sikerrel pótolta élénk képzeletével, széles körű olvasottságával, korabeli térképek, útleírások, néprajzi és nyelvészeti publikációk tanulmányozásával. Winnetou számos regényében szerepel. Amerikai indián hős. Nevének jelentése Égő Víz. Egy fehér ember volt a nevelője és az apacsok főnöke lett. Karaktere a „nemes vadember" idea megtestesítője, ami a művek születésekor népszerű romantikus nézet volt. Számos összetűzésben vett részt Old Shatterhanddal együtt, tanúbizonyságot tettek nagyszerű harcmodorukról és embertársaik iránti könyörületességükről.Christopher Moore amerikai író 1957. január 1-jén született az ohiói Toledóban. Édesapja autópályarendőr volt, édesanyja bolti eladó. Az első könyvének (Ördögöd van!) megjelenése előtt ácsként, bolti eladóként, éjszakai portásként, biztosítási ügynökként, pincérként és rock and roll DJ-ként dolgozott. Azóta sikert sikerre halmoz regényeivel. A Mocskos meló című mű főszereplője, Charlie Asher egy normális fickó, aki kifejezetten jól érzi magát a saját kis normális életében. Ugyan kicsit neurotikus, és kicsit túlaggódja a dolgokat. Inkább bétahímnek lehetne nevezni őt, mint alfának, de felesége okos, csinos, bájos nő, és gyermekük születik. De aztán az emberek úgy kezdenek el hullani Charlie körül, mint a legyek. Sötét árnyak suttognak neki a csatornákból, ismeretlen nevek jelennek meg a noteszében, és bizonyos tárgyak vörösen izzanak a közelében. Minden jel arra mutat, hogy valamiféle titokzatos erők új munkakörre jelölték ki Charlie Ashert: mostantól ő lesz a Halál. Másoknak ez a vég. De neki csak a kezdet.