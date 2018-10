Könyvből film - Öt évtized legjobbja Az angol beteg

Az Arany Man Booker-díj győztesét a Man Booker 50 Fesztivál zárórendezvényén, a londoni Royal Festival Hallban hirdették ki.

Az angol beteg magával ragadó regény - költői és filozofikus -, megérdemelten nyerte el az Arany Man Booker-díjat

Minden este kitéptelek

a szívemből, de te reggelre újra ott voltál.



Michael Ondaatje

A történetben keveredik múlt és jövő, képzelgés és valóság.

- Robert McCrum, a The Observer szerzőjének jelölése a hetvenes évekből: V. S. Naipaul műve, az In a Free State

- Lemn Sissay költő jelölése a nyolcvanas évekből: Penelope Lively műve, a Moon Tiger

- Kamila Shamsie regényíró jelölése a kilencvenes évekből: Michael Ondaatje Az angol beteg című regénye

- Simon Mayo rádiós jelölése a 2000-es évekből: Hilary Mantel Farkasbőrben című alkotása

- Hollie McNish költő jelölése a 2010-es évekből: George Saunders Lincoln és a bardo című könyve.

Michael Ondaatje a világ egyik legjelentősebb írója, munkái írók és olvasók nemzedékeire voltak hatással. Bár regényei ismertebbek, költeményeket is ír, memoárja is megjelent, továbbá filmeken is dolgozott.

- mondta el Helena Kennedy, a Man Booker Alapítvány elnöke. A díj értékét tanúsítja, hogy az elmúlt fél évszázad díjnyertes műveit még mindig újra és újra nyomtatják.Michael Ondaatje az ünnepségen arról beszélt, hogy sohasem olvasta újra a regényt.- Egy percig sem gondolom, hogy ez lenne a legjobb könyv a listán, különösen, mivel azon korunk egyik olyan mesterének műve szerepel, mint V. S. Naipaul vagy olyan alkotások, mint a Farkasbőrben. Gyanítom és valószínűleg én tudom a legjobban, hogy Az angol beteg némiképp ködös, és zavaró hibák vannak benne - fogalmazott az író.A kötet azon ritka regények közé tartozik, amelyek ,,az ember bőre alá hatolnak", arra ösztönzik, hogy újra és újra olvassa el, s az élmény mindig új és újabb meglepetést és örömöt szerez.Tökéletesen mozog az epika és az intimitás között - az egyik pillanatban a sivatag végtelenségét látjuk, a másikban a nővér egy szilvát tesz a beteg szájába. Kevés regény érdemli meg azt a dicséretet, hogy hatása átformálja az embert. Ez megérdemli.A toscanai Villa San Girolamo, az egykori apácazárda előbb német erősség, majd szövetséges kórház. Ahogy a háború észak felé mozdul, a betegeket elviszik. Csak Hana, a fiatal kanadai nővér marad ott, és megszállottan ápolja a feketére égett ,,angol" betegét, Almássy László grófot, akit beduinok szabadítottak ki lángolva lezuhant repülőgépéből a sivatagban. Aztán megjelenik Caravaggio, a tolvaj, Hana elesett apjának barátja, akinek két hüvelykujját kémkedés gyanúja miatt lecsapták a németek, és a fel nem robbant bombák után kutató Kip, az angol hadsereg szikh utásza. Négyük világa egyszerre zárt és nyitott. Mert minden gondolat és mozdulat kapcsolódik valamilyen korábbi érzéshez, élményhez. Minden megnyilvánulásának nagyobb a jelentősége önmagánál. Keveredik múlt és jövő, képzelgés és valóság. Négyük sorsa - múltban, jelenben, jövőben - találkozik és szétválik. Számukra a vallomások, beszámolók, az önvizsgálat ideje ez: iszonyú sok minden történik a világban és a lélekben. A Villa San Girolamo egy sziget a háborúban, egy sziget a reménytelenségben és a reményben.Az abszolút győztest közönségszavazással választották ki a Man Booker-díj eddigi nyertesei közül a rangos brit irodalmi elismerés alapításának 50. évfordulója alkalmából. A szavazáshoz öttagú zsűri válogatott ki az eddigi 52 győztes közül minden évtizedből egy-egy irodalmi művet. A testület tagjai egy-egy évtized nyertes munkáit olvasták újra, hogy a legjobbat kiválasszák.