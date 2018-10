Könyvajánló - Különös világok

Lois Lowry: Az emlékek őre



John Marrs: The one – A tökéletes pár

Jennie Melamed: Lányok csöndje

Naomi Alderman: A hatalom

Az utóbbi évek talán legmegrázóbb és legismertebb disztópiája Margaret Atwood tollából született. Ha valaki a könyvet nem is olvasta, talán a sorozatnak köszönhetően már ismeri A szolgálólány meséjét, melyben a legmegdöbbentőbb és legmegrázóbb talán az, hogy egy olyan világot fest le, melyet minden gond nélkül akár már holnap létre lehetne hozni. Aki szeret borzongani azon, hogy a technika vagy az emberi gonoszság fejlődésével hova juthatna az emberiség, azok számára összeszedtem még pár regényt ebben a témakörben. Nem állítom, hogy bármelyiknek is örülnénk – de talán nem is árt, ha néha elgondolkodunk, merre is halad a világunk.A tizenkét éves Jonas olyan világban él, melyben nincs igazságtalanság, éhezés, erőszak, nincsenek kábítószerek, a családok életében is teljes a harmónia. Ezt a tökéletesnek tűnő társadalmat a bölcsek tanácsa vezeti. Ők azok is, akik a tizenkettedik évüket betöltő fiúk és lányok egész életre szóló pályáját kijelölik egy évente megrendezett ceremónián. Történetünk hősét valami egészen egyedi feladatra tartják alkalmasnak. Miközben egy különös öregember felkészíti őt hivatása betöltésére, Jonas előtt feltárul, milyen titkok lapulnak az őt körülvevő világ békéje mögött. A fiú vakmerő tettre szánja el magát.Egy vállalat nem kisebb felfedezéssel állt elő, mint hogy megtalálták azt a gént, ami minden ember esetén csupán egyetlen másikkal passzol – tökéletes társával. Ha valaki találkozik génpárjával, szinte azonnal szerelemre lobban iránta. A DNSPárodnak köszönhetően az elmúlt 10 évben rengetegen megtalálták a tökéletes boldogságot, de sok kapcsolat tönkre is ment – egyszerűen csak azért, mert a teszt bebizonyította, hogy nem ők az ideálisak egymás mellé. A regényben öt ember történetén keresztül ismerhetjük meg, hogyan működik a genetika által szabályozott párkeresés. Aki azonban azt gondolná, hogy romantikus regényről van szó, nagyon téved: a pszichothriller lenne talán a legmegfelelőbb kategória. Fordulatos, izgalmas történetet kap az olvasó és a kételyt, hogy vajon jó-e az, hogy a modern világban ma már mindent a technikára és a tudományra alapozunk.A történet egy szigeten játszódik, egy elzárt közösségben, ahol az újszülött fiúgyermeket ünneplik, a lányokat pedig megsiratják. Az anyák könnyei jogosak, hiszen tudják, hogy leányaikra is ugyanaz a sors vár, mint rájuk: gyermekkorukat apjuk szexuális vágyai kielégítésének szentelik, majd amikor termékenyek lesznek, mindössze 12–13 évesen férjhez adják őket. A sziget az a hely, ahol a totális hazugság a legkisebb bűn, amit elkövetnek a gyereklányok ellen, ahol az ortodox rend a szabadság és az emberi méltóság teljes hiányát jelenti a lányok számára, ahol a világtól elzárt sziget idillje maga a kilátástalanság. Aztán a serdülő Janey Solomon kilép a sorból, és fellázad. Nem ő az első és egyetlen, aki változást akar, de ő az első, aki a könyörtelen megtorlás ígéretének dacára ráveszi a lányokat, hogy követeljék a gyerekkorukat és a szabadságukat.A nők a világ minden táján felfedezik, hogy különös erővel rendelkeznek. Ujjuk egyetlen érintésével képesek szörnyű fájdalmat okozni, sőt: gyilkolni is. A férfiak pedig rájönnek, hogy kicsúszott a kezükből az irányítás. A világ különböző részeire különbözőképp hat a változás: a legelnyomottabb státuszban lévő nők lázadnak fel először és veszik át a hatalmat egy sor harmadik világbéli országban, miközben nyugaton demokratikus keretek között próbálják megoldani a helyzetet. A vélt és valós sérelmek nyomán egyre inkább rettegő férfiak szélsőséges mozgalmai terrortámadásokat követnek el, és hamarosan az egész világ egy nukleáris háború szélére sodródik.