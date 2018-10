Könyvajánló - Hegedűs Csaba 70 évesen is birkózna

Az 1972-es müncheni olimpia döntőjében a jugoszláv Nenadicsot győzte le a kötöttfogásúak 82 kilós súlycsoportjában. Fotó: MTI

Egész életében a birkózás felemelkedéséért dolgozott. Fotó: MTI

Egy élet története



A több mint 260 oldalas, fényképekkel gazdagon illusztrált kiadvány előszavát Nenad Lalovics, a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) elnöke és dr. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora jegyzi. A szerb sportvezető azt írja, a szerző hat évtized tapasztalatait, felismeréseit sűríti a kiadványba. „Dr. Hegedűs Csaba egyszerre elméleti és metodikai alkotása a sportág szakirodalmának egyik mérföldkő értékű darabja lett." Mocsai Lajos emlékeztet, hogy Hegedűs Csaba 2001-ben létrehozta a Mr. Tus-sportiskolát, mely forradalmasította az utánpótlásképzést, az új szellemben felnevelt tanítványok pedig világsikereket értek el. A rektor a könyvről azt írja: „Teljes képet ad a sportágáról, a birkózásról, minden részlete átgondolt és kidolgozott, benne van az egész életmű felmérhetetlenül gazdag tapasztalata... Hegedűs Csaba nem csupán a maga mesterségének a boszorkánykonyhájába ad betekintést, hanem autentikus társszerzőknek is helyet ad a könyvében."

Kirobbanó formában van az olimpiai birkózó, aki edzőként is csúcsra juttatta tanítványait, emellett pedig 23 éven át volt a Magyar Birkózó Szövetség elnöke. Hazánk 100. ötkarikás győztese interjút adott.– Annak, hogy még mindig rendszeresen sportolok. Azt a célt tűztem ki, hogy száz kiló alá fogyok.– Nagyon. Elhatároztam, hogy 70 éves koromra megírom a Mr. Tus-tankönyvet, és lefogyok 110 kiló alá. Mindkettő sikerült, de máris újabb célokat tűztem ki magam elé.– Még két könyv. Egy önéletrajzi kötetet adok ki év végén, jövőre pedig egy anekdotagyűjteménnyel készülök. Az lesz a címe: Emlékszel?– Nyugalomra vágytam. A sok hangzavar után jó volt kicsit átgondolni az életemet. Az eljárás, ahogy elveszítettem az elnöki széket, nem esett túl jól. De az élet harc, sok embert legyőztem én is, és természetesen volt, hogy vereséget szenvedtem. De fel tudtam állni, új célokat találtam. Semmi nem hiányzik az életemből.– Nem. Irányítani egy szövetséget nem túl hálás feladat. Ráadásul elnöknek nem születik az ember. Én végigjártam a lépcsőfokokat. Anno el sem akartam vállalni, csak egy kihívásnak tekintettem. Ebből 23 év lett. A hosszú idő miatt viszont belekényelmesedtem a székbe, ezért is csapott arcul, amikor távoznom kellett. De már előretekintek.– Az esemény menedzselése, valamint az, hogy jól érezzék magukat a nemzetközi szövetség elöljárói. Ez nem lesz nehéz, hiszen mindenki ismer.– Persze. Sokszor megelőzöm a versenyzőt, mert tudom, mit fog lépni két mozdulattal később. Már elindul a kezem, próbálom kivédeni az akcióját. Elnökként sokszor kimentem a teremből, mert képtelen voltam türtőztetni magam, és nem akartam, hogy lássák, ahogy kivetkőzöm magamból.– Ez kizárt. A birkózás a népi kultúra része. Ezért nem tudják kivenni, óriási ellenállásba ütközött a NOB. Az amerikaiak és az irániak együtt álltak ki a sportág mellett. Harmincöt éve nem volt olyan dolog, amiben ez a két ország egyetértett.– A Lőrincz testvérektől, Tamástól és Viktortól sokat várok. A világ két legjobb birkózója megérdemelné, ha Magyarországon érnének fel a csúcsra. Nagyon sokszor pártolt el tőlük a szerencse, remélem, az élet itthon adja majd vissza azt, amit előtte elvett tőlük.– Elképzelhetetlent. Mindig is arra vágytam, hogy itthon nyerjek egy világbajnoki címet. Ez sajnos nekem nem adatott meg.