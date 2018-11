Izgalmas újdonságok magyar íróktól

Kitty Bich Thuy Ta: A varázsecset és az elvarázsolt festmények

Borsa Brown: Gyalázat és hit

Vámos Miklós: Legközelebb majd sikerül

Ben szülei válása után Amerikából került Budapestre és ez a helyzet egyáltalán nem tetszik neki. Nem is igazán igyekszik beilleszkedni társai közé az iskolában, de erre nincs is sokáig lehetősége. Egy múzeumi látogatás során ugyanis egyik pillanatról a másikra egy különleges világba találja magát. Beszippantja egy festmény és egy olyan középkori városba keveredik egyik osztálytársnőjével, ahol megállt az idő. A felnőtteknek nincsenek emlékeik arról, mi történt velük, azt sem tudják, hogy egy lebegő szigeten élnek, a gyerekeket pedig az alattuk elterülő kristályvárosba zárták. Senki nem tudja, hogyan juthatnak haza, az viszont látszik, hogy a különös város, melyet háború fenyeget, csak a két idegen fiatalra számíthat. A fiú egyetlen segítsége pedig egy ecset, mellyel bármit rajzol, megelevenedik. A regény főszereplői kalandjaik során számos furcsa helyre eljutnak - az olvasó egy kicsit olyasmit kap, mintha Alice csodaországát, Jamie varázsceruzáját és az Időkaput gyúrták volna össze számára.Náray Tamás: Zarah öröksége Zarah és családjának története ott folytatódik, ahol az első kötetben abbamaradt: Carla, az asszony nemrég megtalált unokája épp egy titkos küldetésre indul Dél-Amerikába a hódolójával, Yaakovval, hogy felkutassák a másik elveszett unokát, és kiderítsék, hogyan keveredhetett egy országhatárokon átívelő, szövevényes bűntény kellős közepébe. Az ikerlányok találkozása azonban távolról sem úgy sikerül, ahogy azt eltervezték, ez pedig olyan események lavináját indítja be, mely alapjaiban változtatja meg a család összes tagjának életét - s arra is rákényszeríti őket, hogy mindent felülvizsgáljanak, amit magukról, egymásról, bűnről és bűnhődésről, szeretetről és gyűlöletről korábban gondoltak.Dorothy Miller, a fiatal amish lány Sarasotában éli mindennapjait. Bár közösségük visszahúzódik a világi élettől, de nem zárkózik el teljesen. Gregory Hamilton újabb üzleti tervet készül véghezvinni, nívós éttermet építene a városi amish piac helyén. A hely felvásárlása már folyamatban van, és ezzel az amish közösség tagjai is szembesülnek. Vajon felveszik a harcot azzal az emberrel, aki tönkre akarja őket tenni, vagy jámbor lélekként beletörődnek a helyzetbe? És mit tesz Dorothy Miller?Mi történik, ha kezünkbe vehetjük a sorsunk irányítását, de képtelenek vagyunk józanul dönteni, mert a szívünk nem engedi? Mi van, ha olyasvalakibe szeretünk bele, aki egyenesen az ellenségünk? És van, amikor már hiába a hit, az amish maffia is közbelép, egy igazán különleges ember vezetésével. Végül pedig mindenki szembesül vele, hogy a bűn az ajtajuk előtt áll, és arra vár, hogy beengedjék.Az író így foglalta össze saját művének tartalmát: “Fontolgattam egy ideje, hogy egy hozzám hasonló amatőr kapcsolatjavítóról írjak könyvet. Esetleg a figura legyen azonos a Borgisz című korai kisregényemben szereplő tizenkilenc éves Najn Ivánnal. Miféle felnőtt vált belőle? Egy központi alakot terveztem, kettő lett belőle. A Borgisz kilenc hónap története, ez a könyv kilenc évé. Ugyanakkor a kilenc fejezet Beethoven egy-egy szimfóniájának szerkezetét, mondandóját, hangulatát, lendületét követi, amennyire a nyelv eszközei engedik. Voltaképp szimfonikus regény keletkezett, zenés próza. Végül örömpróza? Bárcsak"