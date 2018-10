Irodalmi fesztivál: Margó négy napja

Krasznahorkai László Kossuth-díjas és Nemzetközi Man Booker-díjas író. Fotó: MTI

A Margó a korábbi évekhez hasonlóan igyekszik a nemzetközi irodalom érdekes szereplőit is meghívni. Amerikából érkezik Susan Faludi, aki Előhívás című könyvében magyar származású apja története után nyomoz. Új regényét mutatja be a francia művészettörténész és író, Catherine Millet, az egyik legismertebb norvég író, Roy Jacobsen pedig A láthatatlanok című kötetének megjelenése miatt érkezik a Margóra.

Lackfi János költő. Fotó: MTI

Nádas Péter Kossuth-díjas író. Fotó: MTI

Harmadik alkalommal rendezik meg az őszi könyvvásárt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületével együttműködésben, ahol mások mellett Al Ghaoui Hesna, Cserna-Szabó András, Lackfi János, Kollár-Klemencz László, Máté Gábor, Nyáry Krisztián, Simon Márton, Szentesi Éva, Tóth Krisztina és Varró Dániel mutatja be legújabb kötetét, valamint részt vesz az eseményen Nádas Péter is.A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál kapcsolódó programjaként szervezett esemény négy helyszínén egymást követik az irodalmi programok, színházzal, zenével kiegészülve. A fesztiválon mutatja be Breier Ádám Krasznahorkai Lászlóról készült dokumentumfilmjét, de látható lesz a Nádas Péterrel a Világló részletekről címmel készült riportfilm is.A német Maxim Leo a Volt egyszer egy NDK című regényében a berlini fal leomlása után 18 évvel igyekszik megérteni családja történetét, a Budapesten született német Akos Doma pedig A vágyak útja című regényét mutatja be, amelyben egy hetvenes évekbeli magyar disszidens család történetét írta meg.Az Irakból menekülő Abbas Khider Németországban telepedett le, A pofon című regényében egy bevándorló hiteles történetét meséli el, aki szembesül a német bürokrácia nehézségeivel.A Bookline Szívünk rajta programja saját gyereksarokkal települ ki a fesztiválra és a hétvégén interaktív foglalkozásokkal várják az érdeklődőket.Ősszel negyedik alkalommal adják át a legjobb első prózakötet szerzőjének járó Margó-díjat, amit a korábbi években Totth Benedek, Milbacher Róbert és Szöllősi Mátyás kapott meg. 2018-ban ötven feletti nevezés érkezett a pénzdíjjal, kereskedelmi és médiatámogatással és próbafordítással járó díjra, amit a Bookline, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Publishing Hungary Programja és az Aegon támogat.Az Aegon Művészeti Díj és a Margó együttműködésében új felolvasásokkal frissül a Margó.fm nevű mobilalkalmazás, amelyen a díjra jelölt legjobb tíz alkotásból olvasnak fel színészek. Így a munkák között hallhatók lesznek Csabai László, Kántor Péter, Nádas Péter, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Szécsi Noémi, Tompa Andrea, Tóth Krisztina és Vida Gábor szövegei is.