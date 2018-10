Ilyet én is tudok festeni

Árverési toplisták a könyvben.

Mi kerül ezen ennyibe?

A szerzőnek 2013-ban jelent meg ugyancsak a Typotex Kiadónál a Műkereskedelem - Egy cápa ára című könyve, amelyben a műtárgy-árverések világába vezette be az olvasót. A friss munka ennek folytatása vagy inkább ikerkötete - mondta el a kötetbemutatón Martos Gábor.Kortárs, elsősorban absztrakt, nonfiguratív munkákat felvonultató képzőművészeti kiállításokon gyakran hallani a látogatók szájából a lekicsinylő hangsúllyal kiejtett "ilyet én is tudok" mondatot.László Zsófia, a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógusa hasonló tapasztalatokról számolt be a kötetbemutató beszélgetésen: a kortárs kiállítások látogatói részéről gyakori reakció, hogy "mi kerül ezen ennyibe?". Szerinte ennek oka elsősorban a magyar képzőművészeti oktatás hiányosságaira vezethetők vissza.Emőd Péter műkereskedelmi szakújságíró elmondása szerint a kötet a laikus olvasó számára is jól érthetően elmagyarázza, mit látnak a kortárs művekben azok, akik akár dollármilliókat adnak értük, bemutatva a szóban forgó munkákat, azok szerzőit, a képek történetét.A könyv lapjain megelevenedik többek között Willem de Kooning, Jackson Pollock, Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat, Mark Rothko alakj, és felbukkannak Kazimir Malevics, Damien Hirst, Vim Delvoye és Piero Manzoni egykor botrányosnak számító munkái.A több száz színes és fekete-fehér illusztrációval is ellátott kötet függelékében a szerző listákba szedve közli a 2017. december 31-ig a világon 30 millió dollárnál, illetve a Magyarországon 30 millió forintnál magasabb áron leütött összes műtárgyat, továbbá a magyar és magyar származású művészeknek a világban, valamint a hazai élő művészeknek idehaza elért árverési árainak toplistáját.