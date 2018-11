Híres szerzők, akik maguk adták ki a könyveiket

Erika Leonard: A szürke ötven árnyalata

E.L. James (Erika Mitchell) brit írónő. Fotó: (MTI/EPA/Britta Pedersen)

Andy Weir: Marsi

Lisa Genova : Still Alice

E. L. James regénytrilógiája alapján filmeket is rendeztek. Fotó: MTI/EPA/Universal Pictures

Mark Dawnson : John Milton-sorozatok

Mark Dawson első, hagyományos kiadó által megjelentetett novellájára 700-an voltak kíváncsiak míg 2013 júniusában, self-publishing keretében kiadott könyvsorozatát mára több mint 300 ezren vásárolták meg. Könyvei egy John Milton nevű bérgyilkosról szólnak, tavaly az ő történeteiből hat számjegyű bevételre tett szert. Sikere nagyrészt szemináriumainak, 15 ezer fős levelezőlistájának és a Facebooknak köszönhető, állítása szerint ugyanis naponta 370 dollárt költ hirdetésre, ami duplán megtérül neki.

James Redfield: A mennyei prófécia

H. M. Ward : Ferro család titkai

Amanda Hocking: Romantikus vámpíros sorozat

Amanda Hocking az egyik első, fiatal felnőtteknek író self-publishing írónő (ő maga is csupán 30 éves), aki több mint 2 millió dollárt keresett csak e-könyves értékesítésből. 2011 óta egymillió példányban kelt el kilenckötetes sorozata, volt időszak, amikor naponta 9000 könyvet vásároltak a lelkes olvasók. Bár nagyon népszerű self-publisher, nemrég elfogadta a St. Martin Press kétmillió dolláros szerződését egy négykötetes, fiatal felnőttek szóló paranormális témájú könyvsorozatra.

Hugh Howey : Wool

John Grisham amerikai író. (MTI/EPA/Flavio Lo Scalzo)

John Grisham: A time to Kill

Az ausztrál Erika Leonard (E. L. James) világszerte több mint 100 millió példányt adott el A szürke ötven árnyalata trilógiából. Először fan fiction történeteket kezdett el írni, amiket a weboldalán publikált, ezután lépett a self-publisherek közé. A Szürke ötven árnyalatát már magánkiadásban jelentette meg egy kis ausztrál kiadónál, e-bookban és POD nyomtatásban. Miután szenvedélyes rajongói nagyon népszerűvé tették a könyvet, a Vintage Books vásárolta meg a jogokat és adta ki a könyvet.Andy Weir hobbiként kezdett az írásba és saját blogján osztotta meg az elkészült fejezeteket. Ahogy a történet lezárult, egyre többen kérték, hogy tegye elérhetővé bejegyzéseit könyvformátumban is és töltse fel azokat az Amazonra. Weir engedett a nyomásnak, és 2012-ben 99 centért kezdte árulni a könyvét. Rövid időn belül 35 ezer példányban kelt el A marsi, aminek hatására egy nagyobb kiadó és Hollywood is felfigyelt rá, a film jogai (hat számjegyű összegért) pedig Ridley Scotthoz kerültek, aki Matt Damon főszereplésével vászonra is vitte a sztorit.Az írónő eredeti foglalkozása neurológus, könyve, a Still Alice egy az Alzheimer-kór korai stádiumában lévő 50 éves Harvard-professzorról szól. Miután több kiadó visszautasította, Lisa úgy döntött, maga adja ki könyvét, bár ügynöke ellenezte a lépést, mondván ez megöli Lisa írói karrierjét. A saját kiadású könyv aztán csodás kritikákat kapott, például a Boston Globe-ban. A könyv jogait végül a Simon & Schuster kiadó vásárolta meg félmillió dollárért. 2009 januárjában ötödik helyen debütált a New York Times bestseller toplistáján.James Redfield, foglalkozása szerint bántalmazott serdülőkkel foglalkozó terapeuta 1993-ban saját kiadásban adta ki első regényét, A mennyei próféciát. A könyv első 100 000 példányát a Hondája csomagtartójából értékesítette, mielőtt a Warner Books beleegyezett, hogy közzéteszi azt. 2005 májusától a könyv több mint 20 millió példányban kelt el világszerte, és felkerült a New York Times bestseller listájára. A mennyei prófécia magyar nyelven is elérhető, 2006-ban filmet is forgattak belőle.H. M. Ward a mai napig az egyik legsikeresebb self-publishing írónő, 2011-ben debütált könyvéből mára több, mint 4 millió példányt adtak el. Az írónő felnőtt kategóriás könyvei az Amazonon hasítanak, a Ferro család titkait taglaló könyvsorozat minden egyes darabja felkerült a New York Times legnagyobb példányszámban eladott könyvek listájára.Hugh Howey író egyike azon szerzőknek, akiknek első munkáit az olvasók nem fedezték fel maguknak. Az első regénye bukás lett, de ez nem vette el a kedvét és következő kisregényével sikerrel is járt. A Woolt (A siló) elektronikus formában publikálta az Amazonon, ahol felkapták az olvasók és a könyv hangos siker lett. Az ő esetében az az érdekes, hogy ugyan aláírt egy szerződést a Simon & Schuster kiadóval, a szerzői jogairól nem mondott le, ezzel elutasítva a kiadó hét számjegyű ajánlatát. Nem járt rosszul így sem, maradtak a jogok és így is hat számjegyű összeget kapott.

John Grisham jogászként dolgozott, amikor 1984-ben tanúja volt egy 12 éves kislány megrázó vallomásának, aki nemi erőszak áldozata lett. Szabadidejében kezdett dolgozni első regényén, ami részben ezen az ügyön alapult. A regényt, ami a Ha ölni kell (A time to Kill) címet kapta, 1987-ben fejezte be, és mivel több kiadó (28!) is visszautasította, végül saját kezébe vette a dolgok irányítását és 5000 példányos első kiadással indította el írói karrierjét. A regény befejezésének másnapján Grisham elkezdett dolgozni újabb művén, ami egy tehetséges, fiatal jogászról szól, akit diplomája után elcsábít dolgozni egy látszólag tökéletes, de titokzatos jogi cég. Második könyve, A cég (The Firm) 1991-ben a legnagyobb példányszámban eladott könyv lett, ettől kezdve évente jelennek meg új könyvei, rendszerint jogi témájú krimik, amik rendszerint a dobogós helyek valamelyikén végeznek az éves eladási toplistán. A Publishers Weekly című szaklap a „’90-es évek legsikeresebb írójának" titulálta. Csak abban az évtizedben több mint 60 millió példány fogyott könyveiből. 1992-es regénye a Pelikán ügyirat (The Pelican Brief) csak az Egyesült Államokban több mint 11 millió példányban kelt el, ezzel az évtized legkeresettebb könyve és egyben az egyetlen, ami átlépte a 10 milliós példányszámot.