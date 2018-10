Gemencen pöfög a gőzös

A kötetek egy-egy régió gyermekeknek szóló útikönyveiként is használhatók.

Győri Zsolt illusztrálta a meséket.

Csohány Domitilla, a sorozat szerzője gyermekkori élményei hatására írt könyvet.

„Gyerekkoromban szinte minden hétvégét az erdőben töltöttünk a szüleimmel – kirándultunk. Imádtam minden illatát, színét, lakóját. Összefogdostam fűt-fát-békát, és mindent, ami hagyta magát. Kisiskolásként már állat- és növényhatározóval a kezemben fedeztem fel a szemem előtt játszadozó természetet. És továbbra is összefogdostam mindent, amit lehetett, sziklán, patakban, üregekben. Könnyű dolgom volt, hiszen közvetlenül az erdő mellett laktunk. A másik meghatározó gyerekkori élményem az ablakom alatt zakatoló kisvonat volt, ami ha odaért, mindig dudált.

Én pedig szaladtam mellette, utaztam vele, amennyit csak lehetett – mint egy mesében. Pedig így volt. A város, ahol születtem, Miskolc. Az erdő, ahol kirándultunk, a Bükk. A hely, ahol pedig felnőttem, Felső-Majláth. Azóta már felfedeztem a többi erdei kispöfögőt is, de amikor megszületett bennem ennek a különleges mesevilágnak a gondolata, nem is volt kérdés, hogy melyik kisvasúttal kezdem a könyvsorozatot…

De igazából nem a sorrend számít, hanem az, hogy kisvonatozni mesés! Az írás szintén mindig fontos volt számomra, gyakorlatilag mióta megtanultam formázni a betűket, írok. Kezdetben iskolaújságot, később sok más újságot. Szegeden végeztem némettanár és művelődésszervező (média) szakon. Dolgoztam televízióknál és újságoknál, majd sokáig nagyvállalati kommunikációval foglalkoztam, többek között a nagyvasútnál, a MÁV-nál. A hivatalos kifejezés gyakorlatilag azt takarja, hogy írtam mindenféle műfajban, s írok a mai napig is – főleg könyvet, beszédet, újságot.

A munka mellett pedig ugyanúgy jelen van az életemben a kirándulás, az erdőjárás, mint régen. A természetet ma is ugyanúgy csodálom, mint gyerekként és felnőtt fejjel is ugyanolyan örömmel kisvonatozok, mint bármelyik óvodás vagy iskolás. Hiszem azt, hogy egy ilyen kirándulás a legjobb programok egyike egy család számára. Mert az erdei kalandok nemcsak közös élményeket és felejthetetlen emlékeket nyújtanak, hanem olyan maradandó értékeket adnak, amelyek során gyermekeink gazdagabbak és boldogabbak lesznek."

A Rezét gőzös és a gemenci kisvasút című, keménykötéses, színes illusztrációval ellátott könyv a szórakoztatás mellett Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejének növény- és állatvilágáról, turisztikai különlegességeiről, történelméről nyújt játékos formában érdekes ismereteket a 4–8 éves korosztály számára – írta a kiadó Beszédírók Kft. az MTI-hez eljuttatott közleményében.A mesében – amelynek szerzője Csohány Domitilla, illusztrátora Győri Zsolt – a Duna mellék- és holtágai által kialakított tájban tucatnyi állat- és növényfaj képviselői keverednek érdekes kalandokba a mozdonyokkal. Mindeközben Pörbölytől Keselyűsig, Nyárilegelőn és Lassin keresztül Malomtelelőn át a gemenci Duna-partig a kisvasút állomásai fontos helyszínei a történeteknek. A Gemenc Zrt. szakmai támogatásával készült kötetet a gyermekek számára is jól érthető nyomvonaltérkép és további érdekességeket bemutató minilexikon egészíti ki.A sorozat tudatosan vállalja a természeti szemléletformálást, az ismeretterjesztést és a hazai természeti, turisztikai, kulturális értékek bemutatását, a kötetek kiváló forrásai az élménypedagógiának. A mesék holisztikus szemléletükkel a kooperatív tanítás-tanulást vagy éppen a projektmódszert is tudják támogatni – írták.Magyarország csodálatos tájai, természeti értékei, épített öröksége – a kisvasúti világon keresztül – felkelthetik a kicsik érdeklődését, akik így jelentősen befolyásolhatják a család kirándulási, üdülési célpontjait. A kiadó azt reméli, hogy mindez támogathatja Magyarország jobb megismerését.A meseélményt a gyermekek a kisvasutak helyszínein élhetik át leginkább, ezért a kiadó arra buzdítja a szülőket, pedagógusokat, hogy adjanak lehetőséget számukra a helyszínen továbbgondolni a meséket. A sorozat szintén 2018-ban megjelent, első kötete a lillafüredi erdei vasútról szól.