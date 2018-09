Für Anikó: Éhségűzője az irodalom

Für Anikó a Szász Attila rendezte Örök tél című filmben. Fotó: Duna TV - Fotók: MTI, MTVA, Duna Tv

Egy üdítően emberi könyv rólunk

– Minden gyermekemet szeretem, mivel mindegyikük más és más, kit ezért, kit azért. Az Örkény Színházban játszom az Anyám tyúkja 1–2.-ben, illetve Molnár Ferenc A hattyú című darabjában, valamint Shakespeare Hamletjében és Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő című színdarabjában. A Trafóban a Dollár Papa Gyermekei társulat előadásában is láthatnak a Csehov című darabban.– Az a több mint húsz év lassan harminc... Már nagyon korán, a pályakezdés éveiben megtanultam, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogyan én gondolom. Ha valamit megálmodtam, vagy valami után epekedtem, soha nem úgy sült el, ahogyan elterveztem, majdhogynem csalódás volt. Míg amiben egyáltalán nem hittem, hogy megvalósul, vagy úgy voltam vele, hogy „kell a fenének", „csak púp a hátamra", azokból lettek végül a legnagyobb sikereim, s azokon a dolgokon keresztül tanultam a legtöbbet.– Szoktam mesét olvasni magam is, illetve mióta a kisfiam megszületett, minden este olvasok neki, amikor lehet. Mindenevők vagyunk: Csoda és Kósza, Mary Poppins és... (nem hallottam rendesen, legyen szíves kijavítani, ha valamit félreértettem??????) mellett olvastunk már Fekete Istvánt, de Molnár Ferenctől a Pál utcai fiúkat is.– Hát igen, hogy ez pechje vagy szerencséje, az később kiderül, erről majd őt kell megkérdezni.– A Kossuth és a Mojzer Kiadóval, valamint a (...)????? Kiadóval sok hangoskönyvet készítettünk felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, ami számomra nagy kaland volt. Az én elbeszélésemben hallhatják Szabó Magdától Az őzet, illetve Lúdanyó meséit, ami angol gyermekmondókák szép gyűjteménye. Aztán ott van például Weöres Sándortól az Égi csikón léptet a nyár, de olvastam Mérő Lászlótól filozófiát is.– Ez úgy megy, hogy megkapom a művet, hazaviszem, ízlelgetem, kapok egy bizonyos felkészülési időt, majd eldöntöm, mit kellene az anyaggal csinálni. Aztán bemegyek a stúdióba, ahol realizáljuk a szöveget, megörökítjük. Jó esetben olyan fül van ott, aki kívülről egyfajta kontroll, s akkor valami jó sül ki belőle. Mint minden jó dolog, ez is összmunka: ott van a hangmérnök, az irodalom is mankónak.– A Mazsola-trilógiát nagyon szerettem.– Nem is tudom, talán az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. Semmi sárkány, semmi tündér, semmi pátosz, és mégis elbűvölő történetek születnek olyan hétköznapi dolgokról, mint a kávéfőző vagy a boríték. Ráadásul az édes figurákról szóló mesék mindig olyan konklúzióval, tanulsággal zárulnak, melyet a gyerekek eltehetnek a kis fejükbe.– Tapasztalataim szerint ebben a saját magunk által kreált rohanó, őrült világban az emberek szívesen hallgatják a hangoskönyveket, miközben A pontból B pontba utaznak, vagy akár nyaralás alatt. Mindig nagy boldogsággal tölt el, ha ismerősök mondják, hogy „képzeld, téged hallgattunk nyaralás alatt". Vagy egy másik kedves ismerősöm mesélte, hogy az autóban hátul üvöltöttek a gyerekek, betette a Tündér Lalát és hirtelen csend lett – na igen, ez felbecsülhetetlen dolog. Jólesik, amikor ilyen visszajelzéseket kapok.Sok mindenkiben felötlött már effajta gondolat, például Ray Bradbury Fahrenheit 451 című könyvében is előkerül ennek a gondolata. Ez az a hőmérséklet, amin lángot fog a papír. Szomorú tény, hogy az emberiség mindig a könnyebb ellenállás felé halad. Úgy gondolom, globális szinten is elsősorban a biológiánkat kell jobban féltenünk. Ha ezt a környezetszennyezési krízist, a saját hülyeségünket túléltük, talán az irodalom is megmarad, és nyilvánvalóvá válik, hogy a jelentkező lelki éhséget nem lehet mással csillapítani, csak irodalommal.Három napra kukoricát kapálni– A film a Gulagra, málenkij robotra elhurcolt lányok, asszonyok sorsát meséli el egy nagyszerű forgatókönyv segítségével, remek arányokkal. A főhősnő szerepében Gera Marina nagyot alakított. Én játszom a főszereplő édesanyját, aki elküldi a lányát „három napra kukoricát kapálni", majd ott marad vele az unokája, a lánya pedig nem jön haza. Aztán sok év után, amikor már eltemette magában, a lánya benyit a kapun egy tavaszi napon. Na ez is egy érdekes helyzet...Ezek a tragikus dolgok csak adatok számunkra, az egésznek a fájdalmát, szörnyűségét egy ember életén, személyes sorsán keresztül szemlélve sokkal inkább fel tudjuk fogni.– Mindenevő vagyok. Mondhatnám Márquez Vándornovelláit is, de ami most nagyon megfogott, az Erdős Attila Felvágós könyv című alkotása. A szerző elmondása alapján a kötet ötletét az adta, hogy kórboncnokként időnként betért egy sörözőbe, és beszélgetett másokkal, ilyenkor mindenki köré gyűlt. Itt jött az ötlet, hogy mindezt le is lehetne írni. Nem borzongás, nem horror jellemzi a kötetet, hanem alapvető emberi dolgokról szól. Rólunk szól, hús-vér minőségünkben, gazdag művelődéstörténeti tényanyaggal és orvosival megspékelve. Egy üdítően emberi könyv mulandóságról, művészetről. Sokrétű, szórakoztató – s mint minden jó dolog –, többdimenziós olvasmány.