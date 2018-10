Először vallott titkairól Sally Field

Sally Field

Sötét titkokról rántotta le a leplet a kétszeres Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas színésznő-rendező, Sally Field.Önéletrajzi könyve, az In Pieces (Darabokban) már most borítékolható, hogy bestseller lesz: Sally Field ugyanis olyan sötét titkokról beszél benne, ami már most alaposan felforgatta az állóvizet körülötte. A színésznő ugyanis vallott tinédzserkori traumáiról, melyek közül a legsúlyosabb: nevelőapja szexuálisan zaklatta.A most 71 éves színésznő először beszélt arról, hogy nevelőapja, Jocko rendszeresen az ágyába hívta – a szexuális zaklatások egészen Field 14 éves koráig tartottak. „Egyszerre éreztem magam gyermeknek, tehetetlennek, és nem gyermeknek. Erősnek. Mert ez erő is volt. Az enyém – de gyerek akartam lenni" –mesélte a New York Timesnak.Sally Field arról is beszélt, hogy a zaklatásokat követő években szexuálisan elég szabadosan élt. Ennek következtében 17 évesen Mexikóban egy titkos abortuszon is részt vett.Field, akinek a hetvenes években hosszas kapcsolata volt Burt Reynoldsszal, örül, hogy a színész már nem élhette meg a könyv megjelenését – így soha nem tudhatta meg, hogy anno szerelme min ment keresztül.