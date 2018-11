A könyvbemutatón Péntek Maricával Werner Krisztina beszélget, részleteket Kocsis Rozi olvas fel.

Miután minden fontos, mindenről lehetne szösszeneteket írni, saját külön véleményt.Aprópénzre váltani a gondolatokat?Semmi értelme, mert semmi nincs kristálytiszta állapotban.Mindent megélünk egyszerre, a jótól rosszig, a széptől csúnyáig és folytathatnám a sort.Sokáig hittem, ha én csak szeretet adok, akkor csak azt kaphatok vissza.Ez nem így van, mert ami nekem jó, az másnak lehet, hogy nem. Így aztán feladtam ezt a küzdelmet.Feladtam, mert azt látom, mindenki küzd azért, hogy a saját igazát érvényesítse.Harc, küzdelem, győzzön a jobb, az erősebb, a bátrabb, a legebb.Miért akarja mindenki legyőzni a másikat?Talán erre, amíg élek nem kapok választ.Rájöttem, én a Mennyországot szeretném megvalósítani a Földön. Megszállottan. És ez olyan elvetemült vállalkozás, amit csak őrültek akarhatnak.Olcsó hasonlattal élve, mintha a Napot akarnám áttelepíteni a Holdra. Bele kell törődnöm, hogy pont olyan ember vagyok, mint bárki más, nincs több jogom az élethez, nincs jogom befolyásolni mások akaratát, nincs jogom jobbá tenni mások életét.Egyhez van csak jogom, önmagamhoz.Az anyukám mindig azt mondogatja: „A koporsóba senki sem fekszik be helyetted!"Ez tény.Ha ebből indulunk ki, ez annyit jelent, hogy a szenvedéseinket, örömeinket is magunk választjuk meg. A fenti mondat nekem rendkívül egoistán hangzik. Ugyanis ha azonosulok vele, nekem ez annyit tesz, hogy élj mindig úgy, hogy önmagadnak a legeslegeslegjobb legyen. Figyelmen kívül hagyni másokat és önző módon soha nem fejet hajtani a velünk élők akaratának. Szóval zűrzavaros a kép.Lehet, hogy módosítanom kellene valami ilyesfélére: A koporsóba úgyis befekszik minden ember, aki megszületett, ezért élj úgy, hogy mindenkinek jó legyen, és reménykedj, hogy ezt a mondást mások is magukévá teszik. Ha megvalósulna ezen megvalósíthatatlan remény, valóban a Föld lenne a Mennyország.Sokan idealisták vagyunk, ezért a végsőkig bízunk a megvilágosodás állapotában, a nirvánában. Buddhák pedig nem születnek minden bokorban.