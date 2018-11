Egy régimódi úr naprakész tanácsai

Leckék

Caine a hatvanas években debütált a filmvásznon, majd pályafutása alatt több mint száz filmben szerepelt. Kétszer nyerte el az Oscar-díjat: Woody Allen Hannah és nővérei (1986) és Lasse Hallström az Árvák hercege (1999) című filmjében nyújtott alakításáért.

Gyárból a színpadra

Mint Caine korábban egy Twitter-üzenetében jelezte, könyvében azokat a "leckéket" foglalta össze, amelyeket az életből és filmjeiből megtanult. Tanácsai jórészt régivágásúak: „tanuld meg a szövegedet", "dolgozz keményen", „légy kedves az emberekhez", „légy szerencsés" - üzeni az olvasóknak.Az Alfie, a Get Carter és A sötét lovag sztárja új könyvéhez Az olasz meló című filmjének egy sorából idézett a címhez: "You're only supposed the blow the bloody doors off!" (Csak az ajtókat kellett volna lerobbantanod!).Mint írja, az előrejutásban az hajtotta, hogy többé váljon egy gyári munkásnál. „Az apám rendkívül okos, intelligens ember volt, de egyáltalán nem volt művelt, kárba veszett az esze, és láttam, hogy velem is ez történik" - idézte fel indulását.Először kisebb szerepeket játszott egy vidéki társulatnál, majd londoni színházakban lépett fel, televíziós szerepeket kapott és filmezni kezdett, s végül világsztár lett belőle. Ha van valami titka, akkor az, hogy akkor is folytatta, amikor mások feladták. „Ha valaki visszautasított, sohasem aggódtam. Újra megpróbáltam, mert az egyetlen alternatívám a gyári munka volt" - mesélte a könyv megjelenése alkalmából adott londoni interjújában.

A színésztől, akit II. Erzsébet királynő lovaggá ütött, legutóbb 2010-ben jelent meg memoárkötet, amely a magyar kiadásban az Egy angol úr Hollywoodban címet kapta.



Sir Michael Caine színművészt a Művészetek és Irodalom Rendjének Lovagja címmel tüntette ki a francia kulturális miniszter. Fotó. MTI/EPA/LUCAS DOLEGA

Négy év alatt tizenkét film

Az időzítés szintén kulcsszerepet játszott pályafutása felívelésében: pályája kezdetén jelent meg írók egy új generációja, köztük John Osborne és Harold Pinter, akik a munkások életéről írtak, és sok dolgozó fiatal határozta el a hatvanas években, hogy a maga útján indul el.Caine elismerte, hogy élvezte a hírnevet, de arra is emlékeztetett, hogy nagyon keményen dolgozott, előfordult, hogy négy év alatt 12 filmben szerepelt. A mintegy száz film között, amit forgatott, több nagy bukás is volt, de azokból is tanult. Tanultam belőlük, de fizettek is értük. „Ugyanannyit kerestem a bukásokkal, mint a sikerekkel" - fogalmazott.