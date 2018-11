Az elmúlás virágait szedte csokorba - Interjú Gülch Csabával, a Csendlépcső című verseskötet szerzőjével

Lépcső a lét szintjei között

– A lét két helyiségre bontható, az egyik az élet, és aztán van egy ajtó, amin belépve ott a halál, az elmúlás. A lépcső szimbólum ehhez kapcsolódik, ugyanezt jelenti. Ez a bizonyos lépcső Máró Krisztián grafikus ötlete volt, a köteten belül, az egyes verseknél fordulnak ezek a lépcsők, ahogyan az életben is – hol fölfelé, hol lefelé haladunk...Nekem a csend lételemem. A csendben sok minden megszülethet.

„Halállá fagyott bennem a kérdés

a rozmaring a nagyapámról mesél,

az ágakban zöldellik már messze,

s a kenyér szívében megáll a kés."



(Gülch Csaba, Csendlépcső)

A boldog aranykor – a gyermeki évek

Gülch Csaba: lételemem a csend. Fotó: H. Baranyai Edina

Templomba már rég nem, imádkozni a sírjaimhoz járok. Isten az egyetlen papom. Az Ige nekem csak az Ő szájából teljes, a Nap melegét csak tőle kapom, csak neki hiszem el. Előtte kiállok, minden elesettségemmel, gyarlóságommal, bűnömmel is.

(...)

Azt már rég tudom, mikor lép középre az elmúlás, mikor érkezik meg teljes bizonyossággal. És ilyenkor tisztes módon fogadni kell. Utoljára, borral és kenyérrel. És hófehér főfödővel. Utoljára...

A lélek hangolása az elmúlásra

Névjegy



Gülch Csaba 1994 óta a Kisalföld napilap munkatársa, összesen kilenc kötete jelent meg, ezek közül hat verseket tartalmaz. Verseskötetei többek között: A remény útvesztői, Profán zsoltár, A hóesés befogad és a Gyónás könyve. A szerző A Műhely, az Új Forrás, a Tekintet, az Árgus, a Hazánk és a Lyukasóra című folyóiratokban publikált, publikál. Idén a Magyar Írók Egyesületének alelnökévé választották.

– És nemcsak a muzsika, hanem a madaraim hangjai is. Hatalmas kertem van, ennek egyik fő eleme a csend, ezt a csendet szokták megsimogatni a hangjukkal a madarak; a fák, bokrok ideális helyet biztosítanak, hogy együtt lakjunk, és ha már otthont adok nekik, ők azzal hálálják ezt meg, hogy énekelnek. Éppen ezért nem kell ébresztőórát állítanom, hanem hajnalban tudom, hogy fél öt van, mert megszólaltak a rigók. Benne élek a csendben és a természetben is. Az alkotói munka feltétele a világtól való időszakos kivonulás, a versek több mint kilencven százaléka éjszaka született.– Egyrészt szeretem a finom ételeket. Másik oldalról pedig ezek az ételek mindig emlékeket idéznek fel. A rétes a nagymamám rétese, ami a boldog gyerekkor szimbólumává nőtt. Számomra a gyerekkorom mindennek a kiindulópontja. Nagyon harmonikus családban nőttem fel, ami – bár sajnos már elvesztettem a szüleimet, nagyszüleimet – azóta is erőt ad az alkotáshoz. A kenyér és a bor pedig nem pusztán kenyér és bor, hanem az úrvacsora szimbóluma.– Az én hitem kérdés nélküli, teljességgel elfogadó hit. Nincsenek kérdéseim Istenhez, mert úgy is válaszol, ha én nem kérdezem. Ahogy mondani szoktam, a verseket sem írom, hanem úgy kapom őket ajándékba.– Úgy mondanám, hogy kamaszkori eszmélésem óta hiszek. Persze ehhez az is hozzásegített, hogy egy vallását aktívan gyakorló evangélikus családban nőttem fel, így az étkezés előtti, utáni imádságok, valamint a templomba járás a mindennapjaink része volt. De kamaszkoromban döbbentem rá ténylegesen, hogy nem vagyok egyedül, van, aki az élet rendjét megteremtette és aki – ha letérnék a nekem kijelölt útról – ujjával visszaterel a helyes ösvényre.Az egyik versemben azt írom: Isten az apám, és ezt így érzem, ez így van.– olvassuk a Csendlépcső fülszövegében.– Amikor a nagyanyám öregedett, tudta, hogy megvan a lét rendje, elkezdett tudatosan készülni az elmúlásra. A szekrénynek az egyik részébe előkészítette a blúzt, harisnyát, cipőt és meghagyta anyámnak és nekem, hogy majd ha elérkezik az idő, ebben temessük el. A templomi énekeskönyvében pedig bejelölte azokat az énekeket, amiket a temetésén szeretett volna, ha elhangzanak, illetve a bibliai igét is kijelölte a búcsúzásra.Ezzel a lelki békével kellene készülnie mindenkinek az elmúlásra, ezzel a saját elmúlását is könnyebbé teheti az ember, és a környezetében lévők is elfogadóbban tudják megélni az elmenetelt. Persze ehhez óriási hit és lelkierő kell.