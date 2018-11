Az egész világ gyászolja a szuperhősök atyját

Stan Lee a tokiói képregény- és szórakoztatóipari fesztivál megnyitóján a japán főváros közelében fekvő Csibában 2017. december 1-jén. (MTI/EPA/Ota Kijosi)

20 milliárd dollárt hozott

Lee - aki 1922-ben Stanley Lieber néven született New Yorkban román bevándorlók gyermekeként - Jack Kirbyvel és Steve Ditkóval együtt alkotott olyan népszerű képregényeket, mint az X-Men, a Hulk, a Black Panther vagy A fantasztikus négyes, de Pókember, a Vasember és a Fenegyerek története is a nevükhöz fűződik.Pályafutása során 75 országban, 25 nyelven, több mint kétmillió példányban jelentek meg képregényei. Képregényfiguráival 24 animációs tévésorozatban és számos játékfilmben is találkozhattak a nézők.Stan Lee az 1960-as években a Marvelnél forradalmasította a képregényműfajt és ezen keresztül az amerikai popkultúrát. A jelmezeket és az akciókat a fiatalok igényeihez igazította, az általa kitalált szuperhősök az amerikai film kiemelkedő karakterévé váltak, rajongók több nemzedékének álmait váltották valóra a virtuális térben.A természetfölötti képességekkel rendelkező szuperhősöket Lee olyan emberi vonásokkal, gyarlóságokkal ruházta fel, amelyek lehetővé tették a rajongóknak a velük való azonosulást.Rajongói személyesen is ismerhették, mivel több produkciójában maga is feltűnt rövid jelenetek erejéig. Lánya szerint kötelezettségének érezte, hogy egyre újabb és újabb művekkel lássa el a rajongókat, akiket "mind szeretett".A 21. század eddig eltelt éveiben a Marvel Comics filmstúdió több tucat kasszasikert produkált olyan szuperhősökkel, amelyek karakterének megformálásában Stan Lee is részt vett, ezek globálisan több mint 20 milliárd dollár bevételt hoztak.