Ajánló: Könyvek filmvásznon

Mary Ann Shaffer–Annie Barrows: Krumplihéjpite Irodalmi Társaság

Az egykori könyvtáros, szerkesztő, könyvesbolti eladó Mary Ann Shaffer csupán egy életrajzot akart megírni: a brit felfedező Robert Falcon Scott feleségéét, Kathleenét. Ezért utazott Angliába anyagot gyűjteni, ám jócskán elkeseredett, amikor szembesült azzal, hogy a kutatott hölgy személyes levelei használhatatlanok. Látogatásra indult a csatorna-szigeteki Guernsey-be, amely arról híres, hogy földrajzilag közelebb van Franciaországhoz, mint Nagy-Britanniához. Megérkezvén köd miatt lezárták a repülőteret, ott rekedt és egy könyvesboltban érdekes históriákat olvasott a II. világháborús német megszállás alatt történtekről. Így esett, hogy két évtizeddel később ujjai közül már nem Mrs. Scott életrajza, hanem egy fiktív sztori került ki, Guernsey-vel a középpontban. A regény megjelenéséhez a már nagybeteg Shaffer kéziratán unokahúga, a gyerekkönyvszerző Annie Barrows végezte el az utolsó simításokat.

A Krumplihéjpite Irodalmi Társaság bestseller lett Amerikában, számos nyelvre lefordították, és idén moziba került a filmváltozat Mike Newell rendezésében, Lily James főszereplésével.

E könyvek alapján már filmet is forgattak.

Kevin Kwan: Kőgazdag ázsiaiak (Kossuth Kiadó, 2018)

Jason Matthews: Vörös veréb (Agave Könyvek, 2018)

Jennifer Lawrence amerikai színésznő a Vörös veréb (Red Sparrow) című filmje európai premierjén Londonban. Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Alexandra Bracken: Sötét elmék (Maxim Könyvkiadó, 2018)

A szerzőnő – aki egy gyerekkönyvkiadónál kezdte karrierjét szerkesztőasszisztensként – regényében olyan magába szippantó és rémisztő disztópikus világot teremtett, amely sikeresen folytatja a Young Adult-hagyományokat.

A regény története apránként bontakozik ki levélváltásokból, hogy mozaikszerűen táruljon fel a főhősnő, Juliet Ashton indukálta sztori az apró Guernsey múltjáról és jelenéről. 1946 elején Juliet üzenetet kap egy ismeretlen férfitól a Csatorna-szigetekről, aki mesél neki a világháború alatt a kijárási tilalom ellen(ére) létrehozott Krumplihéjpite Irodalmi Társaságról. A még mindig aktív tagokkal való levélváltások felkeltik a nő érdeklődését, aki végül oda is utazik, hogy a történelem szele által támogatott barátokra, sőt, szerelemre is leljen. A regény aprólékos szociológiai látlelet egy sötét korszak ki nem hunyó világosságáról, személyes közelségű megjelenítésben. A Guernsey-ek szelíd humora találkozik benne az örök emberi varázslattal, amely nem hagy hitet rombolni, s beteljesíti azt a jóleső törvényt, hogy akkor találjuk meg magunkat igazán, ha másokban kezdjük el keresni.Vajon kik tudnak az igazán gazdagokról a legironikusabban, a legkarikírozottabban írni? Természetesen azok, akik a saját bőrükön tapasztalhatták meg a pénzügyi kasztosodást. A Szingapúrban született Kevin Kwan dédapja volt az ország legrégebbi bankjának alapítója, szóval a leszármazott fiú nem távolról lesett be a magánbirtokok kerítésein. Regénytrilógiájának első darabja, a Kőgazdag ázsiaiak a pozitív kritikák szerint egyszerre finoman dekadens és őrülten vicces, pellengérre állító, hullámvasútszerűen magával ragadó. A történet szerint Rachel, egy fiatal egyetemi tanár Szingapúrban tölti a nyarat férjjelölt barátjával, a szintén tanár Nicholasszal. Ám a szerény, békés családi fészek helyett egy palotába érkezik, és a legfurcsább, legőrültebb, leggazdagabb emberek közé csöppen. Az ázsiai sznob nagyvilági körök szatirikus „portréjából" készült film a 2018-as év egyik legkellemesebb mozis meglepetése lett, amely lenyűgöző eredetiséggel beszél a konvenciók által tabunak minősített témáról.Az év egyik legjobban várt filmje volt itthon a Vörös veréb, mivel Magyarországon forgatták Jennifer Lawrence főszereplésével. Az elkészült adaptáció aztán adott okot negatív visszhangoknak is, de az alapanyag elsőrangú mestermunka. Jason Matthews ugyanis egykori CIA-tisztként több mint három évtizedes tapasztalattal bír, melynek során számos tengerentúli helyszínen állomásozott vezetőként, terroristaellenes külföldi partnerekkel működött együtt és titkos műveletekben vett részt. A Vörös veréb az első regénye, amely egyedi stílusával, valamint a történetben részletesen ábrázolt módszerek (kémkedés, kémelhárítás, beszervezés, kiberháború) bemutatásával egyúttal szakmailag is jelentős alkotás. A cselekmény szerint az orosz hírszerzés tisztje, Dominyika Jegorova keservesen próbálja kiismerni és túlélni a posztszovjet hírszerzés veszedelmes dzsungelét. Kikerülvén a hírszerzési iskolából rögtön egy amerikai CIA-tisztre állítják rá, hogy csakhamar mindketten életveszélyes játszmába sodródjanak.A tinédzsereknek szóló fantasy/sci-fi kevert műfaja hosszú évek óta hódít, a jól behatárolható stílusban született regények nagyja pedig ha akarná, sem tudná elkerülni a megfilmesítést. Nincs ezzel másként Alexandra Bracken bestsellere sem: a fiatal amerikai hölgy Sötét elmék-trilógiájának első része a nyáron debütált a mozikban. „Ha közénk tartozol, ránk találsz" – szól a történet szlogenje, melyben egy titokzatos, halálos betegséget túlélő gyerekek különleges képességek birtokába jutnak, amelyeket azonban nem tudnak irányítani. Így egy olyan világban kell élniük, ahol a kormány táborba zárja őket. Ruby aztán egy napon végre kiszabadul és csatlakozik egy csapat szintén különleges fiatalhoz, ám csakhamar ráébrednek: ha életben akarnak maradni, harcolniuk kell a jövőjükért.