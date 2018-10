A szerelem misztériuma

Az életem és a gondolataim összegezése a könyv

Minden írónak a saját élete a nyersanyaga, ezért a kötetben saját benyomásai, életélményei, tapasztalatai segítségével tekint végig a világirodalom fontos művein, a számára sokat jelentő szerzők alkotásain, költészeten, drámán, "kincskereső útja megtalált darabjain", hogy megértse, mi is az a szerelem, ami "nem alszik ki 62 éve már".

Mindent tud a szerelemről hiszen 62 éve benne él.

Müller Péter 19 éves korában szeretett bele későbbi feleségébe. Hozzá indult el egy nap, az 1956-os "forradalom poklában", de az út Zuglótól a belvárosig napokon át tartott, és végül nem is sikerült célba érnie, hiszen az egyik utcasarkon hátba lőtte egy katona. "Meg is haltam. Voltam a szellemvilágban és visszajöttem onnan. Ez az életem alapélménye, ettől vagyok spirituális, hogy számomra ez nem egy könyvben olvasott dolog, nem is egy hit, hanem egy megtapasztalt valóság. Voltam, visszajöttem, kétszer születtem" - hangsúlyozta.Korábban sosem foglalkozott azzal, miért jött vissza, miért folytatta az életét, de jóval később, egy meditációban felidézte ezt az érzést, és rájött, hogy a szerelem volt az oka annak, hogy az életet választotta a nyugalmas túlvilág helyett.Amiben hatvankét éve él Müller Péter, az nem egy harmonikus, hosszú párkapcsolat története, hanem egy ugyanolyan szerelemé, amilyet 19 éves korában érzett.A spirituális darabjairól, köteteiről is ismert szerző új könyve egyes fejezeteiben elemzi többek közt a szerelem szó eredetét, végigveszi a kapcsolatok spirituális, vallási, történelmi megjelenéseit, de ír a női minőségről és a szerelem irodalmi alkotásokban való megjelenéséről is.

Ez a könyv egy nagy meditáció, összegyűjtve mindazokat, akik nekem az életemben sokat jelentettek, írók, irodalmi példák, sorspéldák, életpéldák, nagy titkos szerelmek története.

Az emberiség válságának abszolút tünete a szeretet eltűnése.

Müller Péter szerint azért kell a szerelemről és a szeretetről minél többet beszélni, mert az emberiség egy nagyon előrehaladott válságot él meg. "A válságnak abszolút tünete a szeretet eltűnése. Elidegenedtünk egymástól és az állatoktól, a természettől is. Rossz állapotban van az ember manapság, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ha él még a parázs valakiben, akkor azt fújni kell, hogy abból láng legyen."

Én élő egyenesben hallottam Hitlert, Sztálint, Rákosit, Horthyt, ott van mögöttem a történelem tapasztalata és ott van mögöttem az a csodálatos élményem is, hogy a lélek halhatatlan és a szeretet megszüntethetetlen és megtörhetetlen.

A Vallomás a szerelemről október 15-én jelenik meg a Rivaldafény Kiadó gondozásában. A szerző kötetét először a szlovákiai Galántán mutatja be és dedikálja október 16-án.