A Sirály ősbemutatóját 1896. október 17-én tartották meg a szentpétervári Sándor Színházban, ezen az előadáson a darab hatalmasat bukott. Csehov rendkívül nehezen viselte el a kudarcot, gyorsan el is utazott a városból. A második előadás már sikeres volt, de az ötödik előadás után a darabot levették a színház műsoráról. A darab mégis drámai gyöngyszem lett, néhány csehovi mondattal kedvet csinálunk az előadáshoz.



1. A nők sohasem bocsátják meg a kudarcot.



2. Mindegy, akár a színpadon játszunk, akár írunk - nem a hírnév, nem a ragyogás a fő... hanem az, hogy tudjunk tűrni.



3. Mi mindnyájan öregszünk, mélyen tisztelt hölgyem, megvisel bennünket az idő szele.



4. Ha valaha kell majd neked az életem, csak gyere érte és vidd.



5. Tudatosan csak azok félnek a haláltól, akik hisznek az örök életben: azok rettegnek bűneiktől.



6. A tehetségtelen, de nagyravágyó embereknek nem marad más, mint ócsárolni az igazi tehetségeket.



7. A bor meg a dohány elmossa az egyéniséget. Egy szivar vagy egy kupica vodka után te már nem te vagy, hanem te plusz még valaki; szétfoszlik az éned, és már úgy viszonyulsz magadhoz, mint harmadik személyhez.



8. Nem olyannak kell ábrázolni az életet, amilyen, nem is olyannak, amilyennek lennie kellene, hanem olyannak, ahogy álmainkban megjelenik.



9. Nem az új vagy a régi forma a fontos, hanem az, hogy írjon az ember, ne törődjön semmiféle formával, csak írjon, mert szabadon árad a lelkéből az írnivaló.



10. Ha akarod, különb is lehetsz a többinél. Az álmok világába repítő gyönyörű ifjú, költői szerelem - csakis az adhat boldogságot a földön!



11. És így van ez mindig, de mindig, és nincs nyugtom saját magamtól, érzem, hogy emésztem a tulajdon életemet, hogy a legszebb virágok porát gyűjtöm ahhoz a mézhez, amelyet odadobok valakinek a vakvilágba, és közben letépem a virágokat is, és letaposom a tövüket. Hát nem őrült vagyok én?



12. Egyedül vagyok, nem melegít senkinek a szerelme, fázom, akárha a föld alatt élnék, bármit írok is, mind száraz, fásult és komor.