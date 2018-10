A magánélet összeesküvés-elméletei: Kit szerettek ők?

„A becsületes ember megházasodik, az okos nem"

Gryllus Dorka - Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Három ok és három forma

Ki beszél itt házasságról?

Színpadi esztrád

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter - Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter - Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A bulvárújságírás kitalálta ennek hatékony technikáit. Keresni kell egy érdekes tényt, röviden és frappánsan kell tálalni, néhol a fantázia is kiszínezheti a valóságot. Az olvasóban a jólinformáltság és beavatottság érzetét kelti fel, s aligha fog a tényeknek utánanézni. A magánélet összeesküvés-elméletei születnek így. A Magyar irodalmi szerelmeskönyv két kötete pontosan ezt teszi.A talált téma vagy spekuláció, de elfogadják tényként, vagy igaz, de nem hiszik el. Mondok egy példát. A haza bölcs agglegényétől (aki egyébként mivel nem író, nem szerepel a könyvben) származik a fenti idézet, aki szeretett olyasmivel is szellemeskedni, hogy „Nagy lutri a házasság, olyan, mint a rántott csirke morzsaköpönyegben! A férfiember felszúr a villájára egy darabot, nem tudja, mit vett ki a tálból, a zúzáját, a mellehúsát vagy a püspökfalatját? Csak akkor tudja meg, mi jutott neki, amikor már eszi…" De honnan származhat ez a tapasztalat, ha a közvélekedés szerint Deák soha nem nősült meg? Nos, a pozsonyi levéltárban őrzött vajkai anyakönyvben megtalálták Deák Ferentz nemes és Zsigmond Teréz 1842. február 3-i, Doborgazon történt házasságkötésének bejegyzését. A helybeli molnár lánya teherbe is esett, a gyermekük, Deák István Ferenc 1842. december 12-én meg is született a tanúsítvány szerint. A szülés után három hónappal a feleség nyomtalanul eltűnt, a csecsemő nevelőszülőkhöz került. Miért nem tanult erről senki az iskolában annak ellenére, hogy a dédunoka meg is írta ezt egy könyvben? Mert a magyar történészek nem hajlandók változtatni a portrén. A pipázó, anekdotázó nemes már olyan közkedvelt lett.A bulvár-ismeretterjesztés kedvenc megoldása, hogy pontokba szedi a mondandóját. Öt kihagyhatatlan film, hét növény (ami a legjobb méregtelenítő), tíz hely, amit látnod kell (mielőtt meghalsz). Ismerős, ugye? Három ok tehát, amiért Nyáry Krisztián könyvét mégis érdemes elolvasni: először is megértjük belőle, hogy a szerelemnek nevezett lélektani biokémiai jelenség mennyire nem racionális. Másodszor sajnálhatjuk a tanárokat, hogy ahelyett, hogy érdekesen taníthatnának irodalmat, néha egy unalmas tetszhalottból próbálnak szobrot faragni. Harmadszor pedig megtanulhatjuk belőle a bulvár mesterfogását: mazsolázd ki az érdekességeket, minek kínlódni a precíz dokumentálással. A szerző 2012-ben kezdte publikálni a Facebookon a magyar írók és költők szerelmi életéről szóló írásait, az Így szerettek ők 2012 könyvsikere lett, ahogyan az irodalmi szerelmeskönyv folytatása is hamar elfogyott.A színpadi adaptáció borítékolható volt, ahogy idővel minden sikeres regény sorsa az, hogy musical lesz belőle. Már a megjelenéskor felkeltette az egyetemi színpadok érdeklődését, hiszen a téma közismert, az oknyomozó aspektus izgalmas. Eddig elhallgatott titkokat ismerhetünk meg levelekből, versekből érdekes narrációval.Az egyik változat a felolvasószínház, amikor a kötet egy-egy szereplőjének történetét dolgozták fel egy órában bővebb irodalmi válogatással. A Szabad Tér Színház produkciója pedig, amit a Műpában láthattunk, irodalmi koncertszínházként definiálja magát. Itt a könyvből választott történetekre fűzték fel az előadást.A téma az ágyon hever, hogy stílszerűek legyünk a bulvárhoz. Hiszen ismerjük a mondást: minden kiábrándult férfi mögött is egy nő áll. A sikeres mögött is persze, de ott gyakran közvetlen mögötte ott van még a feleség is. Végtelen lehetőségek, amiket a koncertszínház úgy jelenít meg, hogy megmutat helyzeteket a nézőnek. Karakterek vonulnak fel: a karizmatikus hódító, mondjuk Ady, akinek egy ideig imponál, hogy mindenkit meg tud szerezni. A balek pusztító, aki nem ért igazán a másik nem nyelvén, mint Vajda. Érdemes úgy is figyelni az epizódokat, hogy a női karakterek pontosan ilyenek. Böhm Aranka, a végzetes vonzerő asszonya, akinek Karinthy lett az egyik áldozata. Tanner Ilona, aki beleegyezett abba, hogy Szabó Lőrinc átengedte mesterének, így Babits felesége lett. Van, aki múzsát keres, más szeretőt, mert egy komoly kapcsolatra időt kellene szánni. A társ- vagy párkeresés abszurd oldala is felbukkan: az ambiciózus mazochista ragaszkodik egy típushoz, akivel aztán nem tud bánni, és remek versekben örökíti meg szenvedéseit.Külön fejezet a vén kecske és a só örökzöld históriája. A mostani előadásban szerepelt a legendásan prűd és titkolózó Arany, aki itt igazi kakukktojás, nem került be viszont Jókai, Móra vagy Móricz. (Azt hányan tudják vajon, hogy az Árvácska életbeli modellje, az állítólagos örökbe fogadott lány miatt hagyta el az írót a felesége?) Nem szerepelt Kisfaludy Sándor históriája sem. Aki időskorában pont Deákot kérdezi meg, hogy ifjú választottja esetében remélhet-e még gyereket. Deák válasza: „Reménykedni nem reménykedhetsz, de félni félhetsz tőle." De hogy miért pont Deáktól kérdezte?A Művészetek Palotája remek akusztikájú, de hatalmas színpadára vinni ezt az inkább kamaraszínházba való előadást komoly kihívás. A rendező Kőváry Katalin próbál megfelelni ennek. A kivetítőn egy leginkább szállodai szobák tapétájára emlékeztető háttérre felírják a versek, dalok címét, és a könyvből származó fotókat vetítenek. A képanyag azért lehetne gazdagabb, s mivel döntően XX. századi témákról van szó, a filmrészletekkel is érdemes lett volna kísérletezni. A középen muzsikáló Kaláka mellett egyik oldalon egy kávéházi asztal, ahol a szerző és narrátor Nyáry Krisztián foglalt helyet, balra pedig egy többfunkciós tér, asztal székekkel, ami egy adott jelenet kulisszája.Az jogos, hogy az elején megkérik a nézőket, hogy a versek, zenék elhangzása után ne tapsoljanak, hiszen az széttördelné az előadást. De szerintem túl sok a téma és dramaturgia szempontjából sok indokolatlan dal hangzik el. (Kosztolányitól a Lánc, lánc, eszterlánc vagy Adytól a Kocsiút az éjszakában lehet, hogy a zenekar repertoárjában ott volt, de ide nem illett.) Furcsa megoldás volt, nem tudom, hogy a rendező vagy a dramaturg Hevesi Judit ötlete, hogy a színészek megszemélyesítettek egy szereplőt, aztán kívülállóként beszéltek róla mint narrátor.A Centrál Színház vezető színészei, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter és Simon Kornél, kiegészülve a német karriert befutó Gryllus Dorkával, kiválóak. Még az a pikáns felhang is hozzájárul ehhez, hogy két színész házaspárról van szó. A néha „minimal artos" szöveggel is tudtak miliőt teremteni, de ha a forrásokból a szerzők több szellemes dialógust kerestek volna, még hangulatosabb lehetne az előadás.De így is két kellemes óra annak, aki még olvas irodalmat. Eszünkbe juttathatja például azt a régi anekdotát is, hogy Ady idősebben és bölcsebben egy őszinte pillanatában azt mondta, hogy a „Szeretném, ha szeretnének" sort már másként írná le. Szerinte a jó verzió így szólna: „Szeretném, ha szerethetnék." Neki akkor már késői volt a felismerés, de másnak még jól jöhet.