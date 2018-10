A hűtlenség specialistája: Gelsei Bernadett - Amikor a tisztes családapák, -anyák is félrelépnek...

Csápelmélet a könnyebb megértéshez

A hűtlen, a megcsalt és a szerető – A szerelmi háromszög pszichológiája című könyv rámutat arra, hogy a házasságban mire kell odafigyelni, milyen értékrendben kell elköteleződni a másik felé, és útmutatót ad, mit tegyünk, ha ilyen helyzetbe kerültünk. Képünkön a könyv szerzője, Gelsei Bernadett.

Gelsei Bernadett



Szociálpolitikus-alapdiplomája után végezte el az addiktológiai konzultáns képzést és egy kétéves nemzetközi megoldásközpontú módszertani képzést. Jelenleg végez kognitív tanácsadóként. Magánpraxisában függőségi és szerelmi háromszögekre specializálódott, saját élményű tapasztalataival is segít. Hétéves kislányával és 14 éves kutyájával él. Hobbija a „Terápiás vonalak" rajzmeditáció, mely képekből már kiállítása is volt. 2017 őszén jelent meg első könyve, ami nem szakembereknek szól, az Ad Librum Kiadó gondozásában: A hűtlen, a megcsalt és a szerető címmel.

Hűtlenné válhat még a monogám is

Örökre a második maradok?

Jó tudni



Az adatok szerint a megcsalás hajlama generációkon keresztül örök-

lődik. Megfigyelték, hogy ott, ahol a felmenők közt gyakori volt a félrelépés, várhatóan a leszármazott is testközelből találkozik majd ezzel, vagy hűtlen lesz, vagy megcsalt.

Megcsalt, de miért?

Kibéküljek, ne béküljek…

Megdöbbentő adatok a hazai statisztikából



• A legtöbb megcsalás a gyerek születése utáni első három évben történik.

• A férfiak 33 százaléka már a házasság első évében megcsalja a feleségét.

• A nők 44 százaléka kívánatosabbnak tartja magát félrelépés után.

• A férfiaknak csupán 4 százaléka szeret bele alkalmi partnerébe.

• A férfiak 54, a nők 45 százaléka lép félre titokban.

• Minden hatodik nő csak azért lép félre, hogy megbüntesse férjét.

• Csak minden harmadik férfi vallja be félrelépését.

• A megcsalásokhoz vezető ismerkedések leggyakrabban a munkahelyen vagy az interneten történnek.

Mikor a jövőnket tervezgetjük, nem arról álmodozunk, hogy egyszer majd a párunk dolgai közt turkálunk a hűtlenség jelei után kutatva, ahogyan azt sem kívánjuk magunknak, hogy egyedül töltsük az ünnepeket, míg szerelmünk-szeretőnk a saját családjával eszi a bejglit a karácsonyfa alatt. De akkor hogyan jutunk el odáig, hogy belesodródunk egy ilyen, mindenki számára méltatlan, megalázó és fájdalmas helyzetbe? Gelsei Bernadett párkapcsolati tanácsadóval, a téma specialistájával, A hűtlen, a megcsalt és a szerető pszichológiai témájú könyv szerzőjével beszélgettünk erről.– Ahhoz, hogy jobban megértsük a hűtlenség folyamatát a háromszög bármelyik csúcsáról, érdemes az úgynevezett csápelméletet magunk elé képzelni. Mikor elkezdődik egy kapcsolat, akkor a két szerelmes rengeteg csáppal kapcsolódik egymáshoz. Mindegyikkel valami fontosat adunk és kapunk a másiktól: kedvességet, az önbecsülésünk táplálását, szexet, odafigyelést, meghallgatnak minket és így tovább. Vannak köztük olyanok, melyek számunkra létfontosságúak a kapcsolat fenntartásához, mások pedig nem annyira. Ebből az akár több száz csápból az évek múlásával jó pár leesik és nem hiányzik, a megmaradt létfontosságúak azonban tovább működtetik a kapcsolatot. Ha azonban azok szakadnak el, melyek nekünk annyira fontosak, hogy szinte az életünket jelentik, akkor elkerülhetetlen, hogy az életet kereső csápokkal keressünk valakit, akitől megkapjuk a számunkra hiányzó életerőt. Ha ez nem tud visszatapadni az eredeti személyre, vagyis a férjünkre, a feleségünkre, akkor az olyan erős sóvárgást és hiányérzetet okoz, hogy nem hagy nyugodni minket. Ilyenkor nagyon könnyen találunk egy olyan személyt, akinek a csápja összecuppan a miénkkel és megkapjuk tőle a számunkra szükséges érzelmeket. Ekkor jön képbe egy harmadik személy. Ilyenkor elfelejtjük, hogy van még rengeteg csápom, amivel az eredeti páromhoz kapcsolódok, hiszen a hiányérzet miatt annyira felnagyítjuk az elveszett érzések nagyságát, hogy úgy gondoljuk, ezen múlik az életünk. A szeretőtől megkapott érzelmeket viszont sokkal erősebbnek gondoljuk, mert örülünk, hogy végre újra megkaptuk. Ez akkor érvényes, ha egy olyan hiányérzet pótlása volt, egy olyan értékrendé, ami nélkül mi nem tudjuk fenntartani a párkapcsolatot.– Ilyenkor keveredik bele nagyon könnyen egy szerelmi viszonyba az a nő és férfi is, aki egyébként a monogámiában, a párkapcsolat sérthetetlenségében hisz. Ráadásul a tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek többségében ők nem állnak meg egy éjszakánál, mivel aki hisz a kapcsolat sérthetetlenségében, annál biztosan kialakulnak az érzelmek az iránt, akivel lefekszik, így nem is tudja olyan könnyen otthagyni a szeretőt sem – hívja fel a figyelmet a párkapcsolati szakértő. – Ez a férfiakra és a nőkre egyaránt jellemző.Azokkal most nem foglalkozunk, akik egyébként tudják magukról, hogy flörtölősek, akiknek semmit nem jelent a hűség, és világéletükben kikacsingattak minden kapcsolatukból.A legtöbb fórumon a szeretőt, a gaz csábítót szidják. Könnyen felcímkézünk bárkit ezzel, aki összefekszik a párunkkal. Pedig az ő helyzete is árnyaltabb ennél. A háromszögben ez a szerep a leginkább megnyomorító, mivel mindig örök másodiknak, nem felvállalhatónak és versengőnek érzi majd önmagát.Ahhoz, hogy belemenjünk egy ilyen kapcsolatba, erős vonzódás kell, de lehet mögötte társfüggőség is. A helyzetünk nagyban függ attól is, hogy mikor leszünk szeretők. A 20-as éveinkben ez még egy laza kapcsolat, még nem várunk semmit tőle, úgy gondoljuk, ráérünk még, előttünk az élet, hogy normális kapcsolatot találjunk. A 30-as, 40-es éveinkben már mindig belevetítünk valamit. Úgy gondoljuk, ő a mi emberünk/asszonyunk, vele szeretnénk megállapodni, családot alapítani – majd a válása után. Ilyenkor már eltoljuk magunktól a valóságot, és elhisszük, tényleg úgy lesz. Később nagy szerepe van a szeretővé válásnak abban, hogy pótoljuk, megszerezzük azokat a csápokat, a számunkra szükséges érzelmeket, amik addigra hiányoznak az életünkből.A szeretői helyzet nagyon rombolóan hat a személyiségünkre, az önértékelésünkre és az önbizalmunkra.Általában amikor beleszeretünk egy házas nőbe, férfiba, akkor igyekszünk elbagatellizálni, hogy ő mással él együtt. Eközben önmagunkban láthatatlan harcot vívunk a házastárssal, féltékenyek vagyunk rá. Hiába mondja, hazudja azt a partner, hogy már nincs köztük szexuális kapcsolat, a szerető tudja, hogy ha ez igaz is, attól még lehet köztük egy olyan erős intimitás vagy kapocs, amit vele nem fog megélni.A pillanatnyi boldogságérzést idővel felváltja a bizonytalanság, a reménytelenség érzése, majd ezt követi a veszteség, a megalázottság, a düh és a harag. Szeretőnek lenni nagyon összetett érzés, egyszerre röpdösünk a boldogságtól, ugyanakkor erős félelem és szorongás is van bennünk. Ezt az okozza, hogy valójában soha nem fért bele az önmagunkról alkotott képbe és az önértékelésünkbe, hogy szeretők legyünk. Idővel kezdünk beszűkülni és azt érezni, hogy elveszítettük önmagunkat. Az az érzés, hogy nem mi vagyunk a legfontosabbak, egyre gyakrabban kerít hatalmába minket. Ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a helyzetből, gyakran az kell, hogy minden eddigi nézetünket ledöntsük, és erősebbeket építsünk a továbblépéshez, mivel a korábbiakkal már nem tudunk boldogulni – mondja Gelsei Bernadett.Mindenkinek felelőssége van abban, ha kialakul egy szerelmi háromszög. Kisebb-nagyobb mértékben a megcsaltnak is. Ez, ahogyan a nevében is benne van, háromszereplős, bármilyen rosszul is hangzik, soha nincs ártatlan szereplője. A gyógyuláshoz, az esetleges kibéküléshez feltétlenül szükséges, hogy a megcsalt is szembenézzen ezzel és felismerje, hol hibázott – hívja fel a figyelmet Gelsei Bernadett.– Mind a három szereplőnek fontos, hogy beismerjék önmaguknak, mi az, ami ide juttatta őket, és képesek legyenek meglátni a saját felelősségüket is.Az esetek többségében mindig a megcsalt fél az, aki utoljára tudja meg a viszonyt. Ennek oka az, hogy mindenkiben él egy igen erős énvédő mechanizmus, ami ebben a helyzetben a tagadás, hárítás formájában jelenik meg. Amikor azonban kiderül, egyértelmű tényeket kap, akkor kétségbeesik, hogy elveszítheti azt, ami egy ideje ugyan már nem működött, de még így is biztonságot adott neki.A megcsalt férfinél és nőnél más érzelmek dominálnak. A nők soha nem azon akadnak fenn, hogy a férjük lefeküdt valakivel, hanem hogy lelki intimitása alakult ki a szeretőjével. A férfiakat azonban főként az zavarja, hogy egy másik férfi is szeretkezett a nőjével.A megcsaltnál a szemlehunyós időszak után eljön az idő, mikor valami gyanús lesz neki. Ilyenkor a legtöbben elkezdenek kutakodni, majd idővel jön a leleplezés. Ilyenkor a veszteségek lavinája indul el bennük. Minden, amit eddig önmagunkról gondoltunk, darabokra hullik szét, mindent megkérdőjelezünk, még azt is, amiben eddig halálosan biztosak voltunk. Az érzelmi káosz mellett testi tünetek is megjelenhetnek: szorongás, alvászavar, a napközbeni koncentráció hiánya, hiszen semmi másra nem tudunk fókuszálni, csak a veszteségre.Mindenki felteszi magának a kérdést: miért csaltak meg? Sokan a csábítót hibáztatják és azt a piszok gazembert/nőt, aki nem tudott ellenállni neki. Az elején csak kevesen szembesítik magukat azzal, hogy ők miben hibáztak. A leggyakoribb okok közt van, hogy elhanyagoljuk a párunkat, magunkat, csak a gyerekre, a munkára fókuszálunk. Idővel már nem foglalkoztunk azzal, hogy a párunknak odafigyelésre van szüksége. Vizsgáljuk meg, melyek azok a csápok, amik elszakadtak köztünk, és mi az, aminek annyira fájó volt a hiánya a párunk számára, hogy egy harmadiknál pótolta.A hűtlenség lelepleződése után a legfontosabb kérdés, hogy menjünk vagy maradjunk. Mindenkinek el kell döntenie, mennyire ragaszkodik a kapcsolatához, meg akarja-e azt menteni. Ha olyan mértékű az önbecsülés sérülése, amit nem tudunk elviselni, akkor ki kell lépni a kapcsolatból. Ha fel tudjuk dolgozni, akkor ki lehet békülni. Meg lehet bocsátani, de ennek a folyamata mindkét fél számára nehéz lesz. Azt tudni kell, hogy megbocsátás nincs düh és harag nélkül. De azt is tartsuk szem előtt, hogy nem arra kell irányítani a dühünket, aki belépett a kapcsolatba, hanem a félrelépőre. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha megbocsátok, akkor el is felejtem, mit tett a másik, de ez nem így van. Ezt sosem lehet elfelejteni, de olyan mértékűre tudjuk csökkenteni a fájdalmat, hogy egy nullától tízes skálán olyan szinten legyen, amit még tudunk kezelni. A kettes-hármas még jó, de ez időnként mozoghat.– Ahhoz, hogy felismerjük, mit jelent a fel nem dolgozott lelki fájdalom, én a vándorkövet szoktam alkalmazni – mondta Gelsei Bernadett. – Ennek az a lényege, hogy az érintett fog egy kis marokkövet az író kezében, és azt egész nap nem teheti le, ahogyan a megcsalás tényétől sem lehet szabadulni. Így kell fogat mosnia, bekötnie a gyerek cipőjét, számítógépet használnia, telefonálnia... Ez egy akkora feszültség és teher, hogy mindenképpen kiborul, ha nem engedi el, ugyanúgy, ahogyan a megcsalás miatti fájdalmat. Ezzel a módszerrel szembesülhetünk azzal, hogy még az elnyomott düh, bánat is mennyire befolyásolja a mindennapokat, hogy mindenképpen fel kell dolgozni annyira, hogy elviselhető mértékűvé csökkenjen. Lényeges, hogy mindig önmagunkért bocsátunk meg, nem a másikért. A megbocsátás azt jelenti, hogy rájövünk: öngondoskodók vagyunk, értékeljük annyira magunkat, hogy nem hurcolunk ekkora terheket.A bizalom is vissza tud épülni, de ehhez mindketten kellenek. A hűtlennek eleinte betekintést kell engednie mindenbe. A megcsalt fél bármikor kérdés nélkül megnézheti az e-mailjeit, a telefonját, a közösségi oldalát stb. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez egy ideig napi többszöri alkalom lesz, aztán ahogy az idő múlik, úgy csökken. Mikor azt tapasztalják, hogy ez már teljesen elmarad vagy havi pár alkalomra korlátozódik, akkor tudható, hogy kezd visszaépülni a bizalom. Akkor azonban, ha még évek múlva is felemlegeti, tudhatjuk, hogy nincs megbocsátás. Ekkor a megcsalt fél számára fontosabb, hogy dolgozzon tovább az önbecsülése felépítésén, mert le kell tennie azt a terhet, amit cipel.