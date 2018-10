A Harry Potter szerzője nyomoz

Veteránt küldött maga helyett

J. K. Rowling új hőse egy nyomozó. Fotó: MTI

Flemingtől a zenéig

Robert Gailbraith álnéven ír Rowling.

A magányos főhős, aki nem tartozik sehova



Rowling új könyve kapcsán elmesélte: a regénysorozat nyomozója, Cormoran Strike keresztnevét úgy akarta megválasztani, hogy azzal a főhős elhunyt anyjára utaljon, aki annak idején Cornwallba tért haza családjához, hogy megszülje. Tehát egy kelta eredetű nevet adott neki, a St. Michael-hegy mesebeli óriásának nevét, ami egyébként a detektív alkatához is remekül passzol. A Strike vezetéknév úgy született, hogy rövid, egytagú szót keresett és ez azonnal megtetszett neki, amikor egy kelta szokásokról szóló könyvben meglátta. A Strike ugyan nem kelta név, de mivel a nyomozó nem is igazán tartozik sehova, ez megfelelt a szándékainak.

A Lethal White az írónő Robert Galbraith néven jegyzett negyedik krimije, amelynek főhőse Cormoran Strike magándetektív. A héten megjelent bűnügyi regényről a brit szerző írói alteregója nevében nyilatkozott a The New York Timesnak.Galbraith „pályafutásáról" elárulta, hogy korábban a brit hadsereg különleges nyomozócsoportjánál dolgozott, majd leszerelése után egy biztonsági szolgálathoz szegődött, míg első regényét írta. Nem lépett a nyilvánosság elé, nem engedte magát fotózni és nem adott interjúkat, részben foglalkozása, részben Rowlinghoz való bámulatos hasonlósága miatt. Kiadójához, a Little, Brownhoz is egy veterán barátja ment el helyette – mondta. A krimi műfajában az vonzza, hogy a kibogozandó rejtélyt ezerféleképpen lehet bemutatni. Minden eddigi írásában szerepeltek krimis elemek, ahogy a Potter-könyvekben is.A szerző elmondta, hogy íróként hatással volt rá valamilyen módon mindaz a sok könyv, amelyet gyermekkora óta olvasott. Olvasmányai között említette Georgette Heyer, Ian Fleming, Dodie Smith, William Thackeray, P. G. Wodehouse, Evelyn Waugh, Katherine Mansfield és Colette francia írónő munkáit. A regényei írása közben nagy hatással van rá a zene is, Galbraith a Le-thal White-ban nyolc számot említ meg, köztük a Kasabiantól a Cutt Off és Bob Marley-től a No Woman, No Cry című dalt. De mint mondta, a listához sorolná Leonard Cohen So Long Marianne, David Bowie Heroes és Andrea Ross White Horses című számait is, amelyek a regény egyes karaktereihez illenek. Az interjúban arról is beszélt, hogy mielőtt belefogna az írásba, nagyon alaposan eltervezi a cselekményt és pontosan tudja, hogyan halad a végkifejlet felé, mi lesz a vége. A Lethal White-hoz kilenc oszlopból álló táblázatot készített, amelyben különböző színekkel rendszerezte a regény fontos elemeit.Az író végül azt is megígérte, hogy folytatja a regénysorozatot, a következő Cormoran Strike-könyv ötlete már meg is van.