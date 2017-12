Zuhanyzóra fordítják a jóakarat forintjait Árpáson

Nagy Lajosné fiával osztozik a nehéz sorson. Az asszony nemrégiben combnyaktörést szenvedett, s azóta is nehézkesen mozog, bottal közlekedik. Nincsenek nagy vágyaik, leginkább a mások számára oly természetes felújítást szeretné házukon elvégeztetni. Abban ugyanis se mellékhelyiség, se fürdőszoba nincs.

„A házba a víz be van vezetve, a tisztálkodást a konyhában, egy műanyag kádban oldjuk meg. A mellékhelyiség pedig az udvaron található" – mondta a nyugdíjas, akinek a napi megélhetés biztosítása, magas gyógyszerköltségek mellett egy ilyen beruházás szinte elérhetetlennek tűnik. A Jóakarat hídjának köszönhetően 150 ezer forint támogatásban részesült Nagy Lajosné, így teljesülhet a vágyuk. „A zuhanyzó helye eddig is rendelkezésre állt, csak az anyagi feltételek nem voltak adottak. Most szerencsére ez is megoldódni látszik. Hálásan köszönjük, nagy könnyebbséget jelent ez számunkra" – tette hozzá az asszony.