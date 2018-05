Vonatpótló buszok Győr és Csorna között: a kerekesszékesre nem gondoltak - Íme a magyarázat

A buszok nem alacsony padlósak



A GYSEV Zrt. kiemelt figyelmet fordít a kerekesszékes utasok megfelelő közlekedtetésére. Ugyanakkor a vágányzár idején közlekedő vonatpótló autóbuszok nagy többsége nem alacsony padlós, így az átmeneti időszakban a kerekesszékes közlekedést nem tudja a társaság biztosítani. Minderről Rázó László, a GYSEV szóvivője tájékoztatta a Kisalföldet.



Hétfőn írtuk meg, hogy egy mozgásában korlátozott jobaházai egyetemistának gondot okozott a Budapestre utazás. A Csorna és Győr között közlekedő vonatpótló buszokra ugyanis nem tud feljutni kerekesszékével.



– Nagyobb állomásainkon, így a csornain is van emelőszerkezet, amivel a vonat fedélzetére segítjük, illetve onnan leemeljük a mozgáskorlátozott utasainkat. Emellett sok modern, alacsony padlós motorvonat közlekedik az említett, Csorna–Győr szakaszon – fogalmazott Rázó László. – Kerekesszékkel közlekedő utasainktól a továbbiakban is azt kérjük, hogy utazásuk előtt legalább egy nappal tájékoztassanak bennünket, melyik állomáson kívánnak fel- vagy leszállni. A tájékoztatás nem kötelező, ugyanakkor nagyban megkönnyíti mind a vasúttársaság, mind pedig a kerekesszékkel közlekedők dolgát.



A szóvivő hozzátette: az elmúlt évben 422 alkalommal érkezett a társasághoz ilyen jellegű megkeresés.

Előzmények

Borsodi Bence a menetrend szerint csak hatalmas kerülővel tudna Budapestre utazni.

Csornán kell vonatpótló buszokra átszállniuk az utasoknak, melyek Győrig közlekednek. Olyan alacsony padlós busz azonban nem állt szolgálatba, mely számomra megfelelő lett volna. Azaz, amire a kerekesszékemmel gond nélkül feljuthatok. A társaság javaslata az volt, hogy utazzak el Sopronba, onnan Szombathelyre, majd a vasi megyeszékhelyről Budapestre. Ez első hallásra és végiggondolva is abszurdnak tűnt, nem is vállaltam be"

Borsodi Bence problémájával megkerestük a GYSEV Zrt.-t. A cég szóvivője szerdára ígért választ.

– fogalmazott Borsodi Bence.– A másik megoldás az, ha valakit megkérek, hogy vigyen el autóval Győrig, ahol biztonsággal felszállhatok az alacsony padlós vonatra. Végül is így oldottuk meg, de számomra is kellemetlen, hogy valakiknek mindig hozzám kell alkalmazkodniuk.Borsodi Bence hozzátette: a vasúttól azt a választ kapta érdeklődésére, hogy a „buszos cégek" nem tudnak a vágányzár idejére akadálymentes járművet biztosítani.