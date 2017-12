Volt férje gondozásra szorul, feladja munkahelyét a beledi asszony - a Jóakarat hídján érkezett a segítség

Kóczán Imre és Döme Márta

Imre többszöri agyi infarktust szenvedett, mely következtében rossz állapotba került, 24 órás felügyeletre szorul. Napközben fiuk, a munka végeztével pedig Márta viseli gondját. Ám ez változni látszik, mivel az asszony feladja eddigi munkahelyét, s volt férje mellé áll, átveszi a gondozását. „Nem tudok mit tenni" – mondja.

Ha támogatást adna vagy kérne



Négy gyermekük van, ők már kirepültek a családi fészekből. Márta egy sopronkövesdi cégnél takarítónő. Még néhány napig. Bevételük eddig is szerény volt, eztán pedig még szűkösebb keretből kell majd gazdálkodniuk.„Korábban a soron dolgoztam, de a kézműtétem után nem tudtam ugyanott elhelyezkedni" – mondta. Csekély jövedelmükből hitelt fizetnek, a számlákat, a napi megélhetést finanszírozzák. „Próbálok spórolni a tüzelőn, de fogytán van" – mondta Márta, aki a Jóakarat hídján érkezett 150 ezer forintot is fára fordítja. „Jókor érkezett a segítség, amit ezúton is szeretnék megköszönni."