Víz alatt a Keszeg-ér menti rétek a Rábaközben

A kép jobb oldalán jól látható a Keszeg-érbe dőlt fák helye. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság intézkedésére megszűnt a fák által okozott akadály.

A megyénkben eredő Keszeg-ér forrásától északkeleti irányban halad és Győrsövényháznál éri el a Rábcát. Partja tizenegy rábaközi települést érint. A Kis-Rábából és Keszeg-érből töltik fel a barbacsi, a kónyi és a Fehér-tót, illetve a nyirkai élőhelyeket. A vízfolyás kínálta lehetőségeket több település is kihasználja. Sopronnémetiben és Markotabödögén például remek pihenőhelyet építettek a partján, s mindkét településen van lehetőség kenuzásra. A gazdák is élvezhetnék a part menti földek termését, ám az alacsonyan fekvő területek gyakorta víz alá kerülnek.Nemrégiben a Keszeg-ér mentén gazdálkodók keresték meg lapunkat azzal, hogy a „barbacsi gáttól" nagyjából ötszáz méterre két termetes fa állta el a víz útját, felhalmozva a hordalékot és megemelve a vízszintet. A kidőlt fák okozta problémát jeleztük az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (Éduvízig) is. Ők el is hárították a természetes akadályokat.„A Keszeg-érben lévő három fa a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság erdőterületeiről dőlt az igazgatóságunk által kezelt vízfolyásba. Már tavaly ősszel jeleztük a problémát a nemzeti parknak. Azt az információt kaptuk, hogy a fákat eltávolítják a területünkről. Információink alapján a fákat el kívánták adni magánszemélynek. Sajnos e munka elvégzése elmaradt, így a fákat a hansági szakaszmérnökségünk távolította el a vízből" – olvasható az Éduvízig válaszlevelében.A fákat tehát kiemelték és a partszakasz is rendezett, ám vízbe dőlt fa még több is akad. Emellett a Keszeg-ér magas vízszintje is hozzájárul ahhoz, hogy elússzanak az ér menti rétek.„Van, hogy az egész rét víz alatt áll. Június derekán és szeptember végén esedékes a kaszálás, de a kiáradt víz miatt van, hogy a kettő helyett csak egyszer tudunk kaszálni. Megoldást jelentene, ha legalább a munkálatok idejére nem úsznának el a rétek, máskülönben nem tudjuk elvégezni a betakarítást" – mondta a Kisalföldhöz forduló egyik gazda.Hozzátette, hogy a szerződéseiket évente újítják meg a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal, a bérleti díj pedig állandó, függetlenül attól, hogy a gazdák kaszáltak-e vagy sem a területen.