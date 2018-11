Visszaköltözhettek a beledi diákok a megszépült épületeikbe

A beledi elsősök már a megújult tanteremben sajátíthatják el a számtan alapjait.

A Soproni Tankerületi Központ fenntartásába tartozó Beledi Általános Iskola két épületének felújításáról már korábban többször is írtunk lapunkban (például Kisalföld, 2017. november 16.). Mostanra mintegy 140 milliós korszerűsítésen esett át a kilencven éve épült alsó tagozatos, valamint a négy évtizede átadott felsős épület.Az alsósokéban kicserélték az elkopott parkettát, korszerűsítették a vizesblokkokat, megújult a tanári szoba, az összes tanterem és a folyosók. A felsősök épületében a beruházás a tetőzetet és a villamos hálózat korszerűsítését, a tantermek és közlekedők festését jelentette. Kialakították az akadálymentesített mellékhelyiséget és cserélték a nyílászárók egy részét is.– Egész nyáron zajlott a felújítás, s miután belenyúlt a tanévkezdésbe, kölcsöntermekben kezdtük meg az oktatást – ismertette az igazgató, Kőszegi-Németh József. Így szolgált az oktatás helyszínéül többek között az Áfész-iroda, a kastély, az óvoda, a városháza vagy éppen az egyházi közösségi épületek.– Ezúton is köszönöm az önkormányzatnak, az összes segítőnek és felajánlónak, hogy befogadtak bennünket. Pénteken költöztünk vissza az iskolaépületekbe. Ebben a szülők igen nagy segítségünkre voltak: takarítottak, mozgatták a bútorokat. Mindenki akart segíteni, így ütemezetten, a tervezett idő előtt végeztünk – hangsúlyozta az igazgató.Kiemelte, hogy mindannyiuk érdeke a felújított épület megóvása.– Ami körülveszi a gyereket, abba fog integrálódni. Bízom benne, hogy a szépen kifestett helyiségekben ők is jól érzik magukat – mondta az intézmény vezetője. Kitért az általa képviselt pedagógiai-vezetői szemléletre is: – A belépésemmel behozott új irány az életre nyitott iskola modellje.Az iskolában az elméleti oktatáson túl a gyakorlati ismeretek elsajátítására is törekednek az új pályaválasztási programmal. Ennek keretében a gyerekek megismerhetik a helyi és környékbeli vállalkozásokat, lehetőségeket, melytől hosszú távon a helyben maradásukat, munkavállalásukat, a vállalkozások számának növekedését remélik.(Ennek gyakorlati példáira lapunkban még visszatérünk.)