Virágkarnevál, Strand fesztivál: Ördög Nórát is elvarázsolta a kapuvári Kiss Balázs bűvész - fotók, videó

2016 novemberében számoltunk be arról, hogy a kapuvári Kiss Balázs első helyezést ért el az Országos Corodini Bűvészbajnokságon A fiatal tehetség élete legnagyobb fellépésén is túl van, augusztus 20-án Debrecenben a virágkarneválon a Nagyerdei stadionban húszezer ember előtt mutatta be trükkjeit. Megkockáztatjuk, Magyarországon élőben bűvészt még nem látott ekkora közönség.- Nagy feladat volt a hatalmas színpadon állni és bűvészkedni - mondta portálunknak Kiss Balázs , aki műsorával magyar hírességeket - Ördög Nóra, Kamarás Iván, Palya Bea, Pápai Joci - is elkápráztatott.A stáb február óta tervezte a debreceni előadást, amelyet Bőhm György rendezett, de a szervezők szabad kezet adtak a bűvésznek. Balázs öt alkalommal lépett színpadra és öt ragyogó műsorszámot mutatott be. A közönség azt is láthatta, ahogy Ördög Nórának rózsát varázsolt.

- Az első számnál még nagyon izgultam, de aztán oldódott bennem a feszültség - mesélte a kapuvári fiatal. - 12 évesen, mikor elkezdtem a bűvészkedést, nem gondoltam, hogy húszezer ember előtt élőben is megmutathatom a trükkjeimet. A műsor végén, a vastaps közben igazi extázisban éreztem magam, még órákkal később is nehéz volt feldolgozom a sikert. Életem legnagyobb dobása volt a fellépés.

Kiss Balázs néhány nappal később Zamárdiban, a Strand fesztiválra is meghívást kapott, s annak a Parov Stelarnak is varázsolt, akinek 15 évesen a zenéjére gyakorolt és trükköket mutatott be.