Villám csapott a templomba Beleden, néma a harang

Smudla Tamás plébános szerint szerencsére a templomkereszt stabil maradt.

Hetek óta dúlnak viharok a Rábaközben. A szélsőséges időjárásnak a beledi Kisboldogasszony katolikus templom is kárát látta. Villám csapott az istenházába. „Nem sokkal éjfél előtt hatalmas reccsenésre, és hangos dörgésre lettem figyelmes" – emlékezett vissza Smudla Tamás plébános.Tamás atya akkor még nem sejtette, hogy a becsapódás a templomot érte. Nem sokkal később már a katasztrófavédők is a helyszínre érkeztek. Mint kiderült, a közelben lévő fiatalok riasztották őket, akik a toronynál lévő füstre és pernyére lettek figyelmesek. „A templomtorony legfelső, úgynevezett királygerendájának izzott a teteje – mondta a plébános, aki hozzátette, hogy a keresztet tartó vasszerkezeten is láthatóak az olvadás nyomai. – A fémszerkezet-bekötés stabil maradt, egyenesen áll a kereszt."Szerencsére nem keletkezett megfékezhetetlen tűz, és a lángok sem terjedtek tovább. Többórás megfeszített munkával végül a katasztrófavédőknek sikerült orvosolni a problémát, de előzetes becslések szerint a kár így is több millió forintra rúg.– Tönkrement a teljes villanyhálózat, és a toronyóra sem jár. Az orgona azóta nem volt áram alatt, így nem tudjuk, működik-e – tanakodott Smudla Tamás. A toronyban három harang lakik, mindegyik a soproni Seltenhofer család műhelyéből származik. A lélekharang 1890-es, a középső harang 1882-es, míg a nagyharang 1938-as. A villámcsapás következtében a villamosított harangok szerkezete is megsérült, Nem hívják misére a hívőket. Merthogy Smudla plébános a szentmisét megtartja. Nyár van, sokáig világos, így az áramnélküliség nem állhat ennek útjába. Az áramkimaradás a templom túloldalán lévő plébániát is érintette. Nem működik a kapunyitó és a kazán sem. A telefon is használhatatlan volt, de ez azóta rendeződött. Tamás atyától végezetül megtudtuk: „A beledi idősek elmondása szerint ilyen nagy vihart még soha nem láttak."