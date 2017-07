Veréb Fesztivál 2017 Csorna - Tizedszer szórakozhatunk, több mint harminc zenekar lép fel - videó

A jubileumi, tizedik Veréb Fesztiválra készülnek a rendezvény szervezői. A megszokottnál hosszabb, háromnapos lesz a buli, július 27-én, csütörtökön kezdődik és vasárnap hajnalig tart.A közönséget ezúttal a csornai termálfürdő kempingjében várják.Két nagy színpadot állítanak fel, melyeken a három nap alatt több mint harminc zenekar lép fel. Délután két órától reggel öt óráig szórakozhatnak majd az érdeklődők. A koncertek mellett úgynevezett off-programokat is összeállítottak a szervezők. Sok más mellett lesz például perecevő és sörivó verseny, illetve kötélhúzás.

– Több neves zenekar visszatérő vendége a Veréb Fesztiválnak, őket idén is meghívtuk. Velünk lesz például az Alvin és a Mókusok, a Rózsaszín Pitbull, az Intim Torna Illegál – sorolta Horváth Szabolcs, az egyik szervező. – Először lép fel a fesztiválon a Brains zenekar, a Belga, az Anna & The Barbies, a Supernem és a Paddy and The Rats. Színes a kínálat, bízom benne, hogy mindenki megtalálja a saját zenei ízlésének megfelelő fellépőt.Akinek kedve van, három napig akár ki sem kell mozdulnia a fesztiválnak helyet adó kempingből. Lehetőség lesz ugyanis sátorozásra, felújított szociális helyiségeket, sőt, még egy kicsi vegyesboltot is találnak a fesztiválozók.





A rendezvényre különböző eszközökkel, akár kedvezményesen is ellehet jutni, erről és minden másról a A jubiláló csornai rendezvény egyik különlegessége, hogy a fesztiválozók akár a medencékből hallgathatják kedvenceiket és mindezt díjmentesen, hiszen 2017-ben minden résztvevőnek ingyenes a strandbelépés.A rendezvényre különböző eszközökkel, akár kedvezményesen is ellehet jutni, erről és minden másról a www.verebfeszt.hu címen lehet tájékozódni.

– Próbáljuk minél magasabb színvonalon megszervezni a rendezvényt. Kibővült például a szervezői csapat. Az alapítók, Bognár András és Bognár László mellett Bognár Anna mint grafikus működik, Perlaki Gergő pedig a fesztivál online népszerűsítéséért felel. Samu Zoltán a koncerteken kívüli programok, játékok bonyolítását vállalta – jegyezte meg Horváth Szabolcs. Hozzátette: ugyan még az idein sincsenek túl, de már gondolnak a 2018-as Veréb Fesztiválra. A jelenlegi ismereteik szerint ugyanis jövőre is számíthat rájuk a közönség.