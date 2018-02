Utakba, járdákba kerülnek a forintok a Rábaközben

Mérgesen régóta készültek az utak felújítására – mondta Balázs Vince polgármester. A beruházás támogatással valósulhat meg.

A nagy települések nagy támogatásokat kapnak fejlesztéseikhez. A kicsik kisebbeket, de azoknak ugyanolyan jelentőségük van, mint máshol a több tíz- vagy éppen százmillióknak. Balázs Vince, Mérges polgármestere például azt mondja: a pályázatok nélkül nem is igen jutna fejlesztésre.– Önerőből nem tudnánk ilyen fejlesztéseket elvégezni, ráadásul Potyondnak az elmúlt hónapokban szerencséje is volt – értett egyet kollégájával Molnár Vilmos is, a falu polgármestere. Sorolta: 10,6 millió forintot kapnak utak és járdák építésére. Az orvosi rendelőt 6,5 millióból újítják fel, és még kulturális, sport- és egészségügyi rendezvényekre is költhetnek ötmillió forintot. Még egy pályázatuk vár elbírálásra. Azon 750 ezer forintot igényeltek a temetői járdára. – A támogatásra szükség van, ezekből tudunk előbbre lépni.

A rábasebesi önkormányzat út- és járdafelújításra kapott összesen 11,5 millió forint pályázati pénzt. Mizser Edit polgármestertől megtudtuk: az összeget 2,5 millió forinttal egészítik ki.Félmillió jutott Mérgesen a temetői út és járdák karbantartására, pályázaton nyerte a pénzt a falu. A belterületi utak felújítására további 14,7 millió forint kerül, ami ugyancsak támogatás. Másfél millió áll rendelkezésre a községháza korszerűsítéséhez. A tervek szerint napkollektorokat szerelnek fel. Balázs Vince megjegyezte: szintén pályázaton voltak sikeresek. Mérges polgármestere kifejtette: a helybeliek régi vágyai válnak valóra egy-egy fejlesztéssel.„Honnan tudna egy kicsi falu, mint például a miénk is, tíz-tizenöt millió forintos beruházásokat finanszírozni, ha nem a különböző pályázatok segítségével? Saját bevételeink nincsenek, így a kötelező kiadásokon felül nem jutna másra pénz" – foglalta össze Balázs Vince.