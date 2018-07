Újat kell építeni a leégett vicai kultúrház helyett

Bertha Zoltán, a város alpolgármestere úgy fogalmazott, hogy első ránézésre nem érdemes a romokhoz hozzányúlni és az épület helyreállításán gondolkodni. A Kisalföld újbóli érdeklődésére megerősítette: a tűzben az épület annyira tönkrement, hogy a felújítás szóba sem jöhet. Mint elmondta, a tetőzet teljesen megsemmisült, használható faanyag nem maradt. A padlás beszakadt, a falak megmozdultak, megdőltek.– Az épületet természetesen az önkormányzat biztosította. Megindítottuk az eljárást és várjuk a társaság intézkedését. Felvettem a kapcsolatot az országgyűlési képviselőnkkel is és arról érdeklődtem, milyen lehetőségeink lehetnek, elsősorban állami támogatásra gondolva. Bízom benne, hogy akár pályázati formában sikerül segítséget kapnunk. A közösségi házra ugyanis szükség van, hiszen Vica közéletének a központja volt – fogalmazott Bertha Zoltán.A vasárnapi tűznél Kapuvárról és Csornáról a hivatásos, Répcelakról az önkormányzati, Beledről az önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon Ruskáné Takács Anita szóvivőtől megtudtuk, hogy munkatársai tűzvizsgálatot indítottak, melynek célja, hogy megállapítsák, mitől csaptak fel a lángok. A szervezetnek negyven napja van arra, hogy „jelentést tegyen" az eredményről.A tetőzet is megsemmisült és a közösségi ház falai is megmozdultak a vasárnapi tűzben. Fotó: Fati FerencHivatásos és önkéntes tűzoltók siettek vasárnap Vicára.