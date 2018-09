Újabb harminc egyetemista kap ösztöndíjat Kapuváron: hétfőtől pályázhatnak a fiatalok a félévenkénti 60 ezer forintra

A Sedes Sapientie a város másik, saját alapítású és már nagy hagyományú ösztöndíja a felsőoktatásban részt vevő kapuvári hallgatók számára. Az idei pályázati szakasz nemrég zárult, október 5-én kerül sor az ösztöndíjak átadására. A város az idei évtől Sedes Sapientie ösztöndíját félévente díjazottanként 70 ezer forintra emelte. A két ösztöndíj a következő években párhuzamosan fut egymás mellett.

A felsőoktatásban tovább tanuló fiatalok számára újabb tanulmányi ösztöndíjat alapított a városi önkormányzat. A cél a Kapuvárhoz kötődés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költségek enyhítése. Hámori György polgármester abban is bízik, hogy az egyetemisták új impulzusokkal segíthetik a város fejlődését, hisz erre vonatkozó javaslataikat, ötleteiket is kikérik a pályamunkáikban.A pályázatot kapuvári állandó lakcímmel rendelkező nappali tagozatos hallgatók nyújthatják be, első ízben október 16-ig. Kapuvár félévenként harminc hallgatót részesít mostantól négy fél éven át 60 ezer forintos támogatásban, a pályázatokat az önkormányzat Humán Bizottsága bírálja el.Dióhéjban a feltételekről: azok pályázhatnak, akik már legalább egy fél évet teljesítettek valamely felsőoktatási intézményben, ezt igazolják és előző félévi tanulmányi átlaguk legalább 3-as, illetve aktívan részt vesznek Kapuvár kulturális-, sport- vagy közéletében.Az űrlapok, tennivalók hétfőtől a kapuvar.hu oldalon megtalálhatók.