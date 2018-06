Új utcához új út dukál Veszkényben

Németh Árpád polgármester beszélt az idei tervekről.



A veszkényi önkormányzat egy korábbi pályázat révén napelemekkel látta el a tornacsarnokot, az óvodát és a hivatali épületet. Ennek köszönhetően évente közel 800 ezer forintot spóroltak a villanyszámlán (Kisalföld, 2017. november 25.). Ősszel pedig folytatják a beruházást, 34,5 millió forintot nyertek a tornacsarnok energetikai korszerűsítésére. „Kiválasztottuk a kivitelezőt. A száz százalékban finanszírozott újítás révén új külső és tetőszigetelést, ablakokat kap az ingatlan, valamint mozgáskorlátozott-mellékhelyiséget és fürdőt is kialakítunk" – tudtuk meg Németh Árpád polgármestertől.Készülőben van egy 200 méteres útszakasz, ami az újonnan nyitott Széchényi utcát köti össze majd a Fő utcával. A mart aszfaltos út aszfaltburkolatot kap, mellette pedig járdát alakítanak ki. A beruházásra 25 millió forintot fordít az önkormányzat, ebből 7 milliót nyertek, a többi önerő. „Az útépítésre szánt összeg felét kaptuk meg támogatásként, emellett saját költségből járdát építünk" – beszélt a nyár végén kezdődő beruházásról. Ezenfelül önköltségen elkészítik a templom és az artézi kút közötti járdaszakaszt. Az új utcában legutóbb kialakított 19 parcellából négy már elkelt, és ahogy azt a polgármestertől megtudtuk, a továbbiakra is vannak jelentkezők.Kapuvár gesztorságával benyújtott, humán szolgáltatások fejlesztését szolgáló pályázaton elnyert 25 millió forintból jut a falu rendezvényeire és két fejlesztésre: „Kétmillió forintból újítjuk fel a szabadidőklub belső részét és ugyanekkora összegből terveztünk felnőttsportparkot a sportcsarnok elé. Ezenfelül munkahelyteremtéssel is jár a program. Lehetőségünk nyílt arra, hogy két éven át alkalmazzunk egy kulturális munkatársat" – beszélt a munkahelyteremtő programról Németh Árpád, aki kiemelte, hogy a helyi sportegyesület sikerrel szerepelt egy taós pályázaton. „Öt és fél millióból alakítunk ki egy füves kispályát, labdafogó hálóval és éjszakai megvilágítással" – mondta a község vezetője. A költségek 30 százalékát az önkormányzat állja. „Mindegyik pályázatunk idén valósul meg."