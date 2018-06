Új pihenőhelyek és tengelysúlymérő állomás épül az M86-oson

Az M85-M86 gyorsforgalmi út 91,7 km hosszan több ütemben épült ki, a befejező szakasz 2016 őszi megnyitásával a menetidő 50-60 percre csökkent Szombathely és az M1 autópálya-Győr között, a környező települések tehermentesültek az átmenő, főleg a nehézgépjámű forgalom alól.



Az útfejlesztési beruházás részeként a tervezett Rábaköz és Vámoscsalád pihenőpárok helyét elkerítették, a kapcsolódó le-és felhajtósávok megépültek. A 2018 tavaszán indult projekt kapcsán a kétoldali létesítmények M86 autóúthoz kapcsolódó útépítési ágait, belső úthálózatot és parkolókat építik ki a hozzá tartozó közművekkel együtt. A beruházás részeként mindegyik helyszínen megvalósul a kis- és középfeszültségű villamos hálózat, térvilágítás, víz-és szennyvízhálózat kiépítése is. A tengelysúlymérő állomáshoz tartozóan üzemi hírközlő rendszert telepítenek, valamint mérlegház,- irodahelységek és hídmérleg építése is megtörténik. A pihenőhelyeknél vizesblokkokat létesítenek, továbbá az „intelligens" pihenőhelyeket jellemző szabad parkolóhelyek előjelzését, parkfittneszt, játszóteret és kegyhelyet is kialakítanak.



A kivitelezés május végén indult el, a vállalkozó megkezdte a vámoscsaládi pihenőhely alépítményi- és földmunkáit. Idén év végéig tervezetten mindegyik helyszínen, így Rábaköz pihenőhelynél is, befejeződnek a töltésépítési- és a földmunkálatok. A burkolat építése és a magasépítési létesítmények kivitelezése ütemterv szerint 2019 évben indulhat el.



A beruházás befejezését követően, várhatóan 2020. I. negyedévtől már használhatják az autósok az új pihenőhelyeket. A tengelysúlymérő állomást átadás után a Magyar Közút NZrt. üzemelteti majd, a létesítmény elsődleges célja, hogy kiszűrje a túlterhelt, és ezáltal mind az út pályaszerkezetére, mind a többi közlekedőre veszélyt jelentő teherautókat.



A kivitelezést a Colas Út Zrt. végzi nettó 5.959.705.842 forint értékben. A fejlesztés a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós és hazai forrás bevonásával valósul meg.