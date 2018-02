Új gyárhoz új út is dukál

A Vörösmarty utcán át vezet az út a Provertha zrt. új csarnokáig, ennek megújítását reméli a cégvezető.

A szerszámgépek, csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók fejlesztőjeként és gyártójaként jegyzett Provertha zrt. Beleden, Kapuváron és Sárváron működtet üzemet. A vállalatcsoport 2017–2021 között mindhárom telephelyén, Beleden, Kapuváron és Sárváron is jelentős, mintegy 21 millió eurós beruházást tervez. Ennek egy része már megvalósult, s most a soron következő fejlesztés a dél-rábaközi kisvárost érinti. A Beled szélén álló malom felújításával és a zrt. tulajdonolta, 870 négyzetméteres csarnok korszerűsítésével egy teljesen új termelési egységet alakítanak ki.A profiljukhoz illeszkedve az új üzemben csatlakozókat, fémfröccsöntött árut, kábelkonfekciót is gyártanak majd és Haube-csomagolással is foglalkoznának.

A régi malom épületét is hasznosítja majd a Provertha zrt.

Gerencsér Jenő, a Provertha üzemvezetője korábban már beszélt erről lapunknak (Kisalföld, 2017. június 2.):„Új fémfröccsöntő és csomagológépek, valamint egyéb eszközök beszerzését tervezzük. Szeretnénk hasznosítani a malomépület mellett levő Kis-Rába vízi energiáját. A folyón ezen a helyen az 1950-es évek előtt a mai cégtulajdonos Szalay család működtetett egy vízimalmot, illetve egy turbinát, mellyel villamos energiát termeltek. Terveink szerint újra megteremtenénk a villamosenergia-termelés lehetőségét. Kiépítenénk a mederrendszert, tározót, partszakasz-visszatöltést, turbinaházat, vízszintes tengelyű turbinát, az áramfogadó rendszert. A korábbi években elvi vízjogi létesítési engedélyt kaptunk, melyet meg kell újítani. A vásárolt csarnok elé egy fejépületet szeretnénk építeni, melynek földszinti részén helyet kapnak a szociális helyiségek, valamint az emeleti szinten az irodák. Az épületfelújítás, gépbeszerzés, közmű- és vízerőműrendszer-kiépítés várható költsége 3,5 millió euró lesz. A fejlesztésekhez kapcsolódóan benyújtott pályázatunkról még nem érkezett döntés. A beruházás tizenöt új munkahelyet teremt" – tudtuk meg az üzemvezetőtől.

Az új üzem beindulásával Beledben összességében 200 alkalmazottat foglalkoztatnak majd. A csarnokban a nagyobb teljesítményű trafó üzembe helyezése van hátra, melyet megrendeltek az illetékes szolgáltatótól, a malom pedig nagyjából félkész üzemű. Az új csarnok várhatóan nyár közepétől üzemel, a malmot érintő átépítés pedig fél éven belül befejeződik. A cégtulajdonos, Szalay Antal elmondása szerint mára elkerülhetetlenné vált a Provertha jelenlegi szék-helyétől a malomig vezető utca burkolatának felújítása, valamint ott a járda és kerékpárút kiépítése. Az új üzem megnyitásával az ugyanis jóval forgalmasabb lesz a jövőben.Major Jenő, Beled polgármestere érdeklődésünkre elmondta: már készül a Vörösmarty utca felújítási terve: „A Vörösmarty utca útburkolatának első harmada már korábban elkészült, ezen a szakaszon még a járdafelújítás van hátra. Előreláthatólag a költségek harmadának vállalásával tud a város hozzájárulni a munkálatokhoz" – beszélt a mintegy 600 méteres szakaszról a városvezető. Hozzátette: „A fennmaradó kétharmadnyi összeg előteremtéséhez központi támogatást remélünk. Ígéretet már kaptunk is erre" – tudatta végül Major Jenő.