Új eszközök a Röntgenmúzeumban Kapuváron - Megkoronázták az életművét

Új eszközökkel gyarapodott a Boross János vezette kapuvári Röntgenmúzeum

– Sugárzó röntgencső a kapcsolóegységével – mutat rá a szerkezetre, melyet átvilágításra és a daganatos betegek besugárzására használtak. Majd megismertet egy másik újdonsággal is:

Ez pedig egy ipari röntgencső. Öntvények, csövek röntgenezésére használták, ipari célú felvételeket készítettek vele"

Boross János egyre bővülő gyűjteményének legújabb darabja a sugárzó röntgencső és kapcsolóegysége.

– tudtuk meg Boross Jánostól.Mindkét berendezés egy, a sugárvédelem kidolgozásában részt vállalt mérnök hagyatéka, melyeket – akár a többi relikviát – nagy becsben tart. A gyűjteményének egyik legrégebbi és legkülönlegesebb darabja az 1900-as évekből származó faszerkezetű röntgengép.Boross János ma már nyugdíjas. Korábban a kapuvári tüdőgondozó vezetőasszisztense volt, s gyűjtőszenvedélye is erre az időszakra vezethető vissza. – A gyűjtemény először a tüdőgondozó alagsorában kapott helyet. Később Hámori György polgármester javaslatára került a mostani, nagyobb helyiségbe, de lassan ezt is kinőjük – utalt az egyre gyarapodó gyűjteményre gondozója.Többek mellett a pécsi és a debreceni orvostudományi egyetem hallgatói látogatják rendszeresen a magángyűjteményt, de nemrégiben még a külföldiek figyelmét is felkeltette az érdekes tárlat.Boross Jánost kiemelkedő szakmai tevékenységéért, a példaértékű gyűjtemény létrehozásáért és annak ápolásáért emléklappal jutalmazta nemrégiben a Magyar Radiográfus Asszisztensek Egyesülete. A hétvégén pedig meghívást kapott a Magyar Radiológusok Társaságának Pécsen rendezett kongresszusára is, ahol a szakmai testület tiszteletbeli tagjává is választották. Rajta kívül még egy Amerikában tevékenykedő professzort ismertek el e címmel.

Ez a szakma nagyjaitól kapott elismerés a munkásságom megkoronázása. Megtisztelő számomra, hogy elismert professzorokkal, orvosokkal együtt tartozhatok a tiszteletbeli tagok közé"

– mondta végül Boross János.