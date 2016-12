Tragédia: meghalt az autó fiatal sofőrje a veszkényi elágazónál történt balesetben

Fotó: Tudósító/Németh Márk

Érdeklődésünkre prof. Oláh Attila, a győri Petz-kórház orvos igazgatója elmondta: a személyautó fiatal, 25 éves sofőrje elhunyt. Sokáig küzdöttek a férfi életéért, akinek a balesetben leszakadt az aortája, de sajnos már nem tudtak rajta segíteni.Félpályán halad a forgalom a baleset helyszínén - tájékoztatott a rendőrség.Információink szerint a leágazónál történt balesettől mintegy 500 méterre is félpályás terelés van a főúton, ott kisebb koccanás történhetett.- Ráfutásos balesetet szenvedett egy homokot szállító teherautó és egy gépkocsi szerda kora délután a 85-ös főút veszkényi szakaszán, a főút és a veszkényi Fő utca kereszteződésében. A balesethez Kapuvárról érkeztek ki a hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentést.két testvér halt meg. Ahogy fotónkon is látható, a most balesetet szenvedett autó közvetlenül a testvérek emlékét őrző két kereszt mellett állt.12.36 - Közlekedési baleset történt szerdán a 85-ös számú főút 38. kilométerszelvényénél, a veszkényi leágazó közelében.Eddig tisztázatlan okok és körülmények között két gépjármű ütközött. Úgy tudjuk, egy kisteherautó és egy személyautó érintett a balesetben.

Az elsődleges információk szerint a balesetben egy személy megsérült, őt a mentők kórházba vitték. A rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta és a forgalmat mindkét irányból Babót felé tereli - tájékoztatott a rendőrség.