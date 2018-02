Több középület megújult Szanyban

A szanyi egészségházat harminc évvel ezelőtt, 1986-ban építették. Az elmúlt három évtizedben az állagmegóvó munkákat végezték csak el, eljött tehát az idő egy teljes felújításra. Az önkormányzat az adósság nélkül gazdálkodó települések pályázatán 44 millió forintot kapott tavaly. Az összeget saját forrással kiegészítve az intézmény fejlesztésére fordították. A Dózsa György utcai épületben kapott helyet annak idején a házasságkötő terem, az sem maradt ki a tatarozásból.

Átalakították a belső tereket és elvégezték az akadálymentesítést. Korszerűsítették a fűtést, hiszen korábban a szomszédos püspöki kastéllyal közös rendszeren volt az egészségház. Arról leválasztották és önálló kazánt szereltek be. Kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a falakat, új a tetőzet. Megoldották a klimatizálását, cserélték a burkolatot. Az épület előtt parkolókat is kialakítottak, illetve térkövezték a területet.Egy másik terv is megvalósult a közelmúltban Szanyban. A rendőrségi körzeti megbízotti irodát és lakást újították fel. Erre a célra 12,5 millió forintot kapott a falu a Belügyminisztériumtól, amit további 5 millióval egészítettek ki. Az ingatlan öt község tulajdonában van, de az önerőt, illetve a munka koordinálását is a szanyiak vállalták. Funtek János, a falu jegyzője megjegyezte: az épületet egy későbbi időpontban ünnepélyesen is átadják.