Több fronton is hasznot remél Himod a határában nyitott kavicsbányából

Módos Ferenc polgármester szerint több szempontból is hasznos a falunak a kavicsbánya.

Megkezdődött a kitermelés a himodi kavicsbányában. Mint arról a Kisalföld korábban beszámolt, innen az M85-ös főúthoz szállítják az anyagot (Kisalföld, 2017. január 26.). A terület gazdálkodásra alkalmatlan volt, így nem is dupla, hanem sokszoros a haszon.– A falun áthaladó teherautós forgalomtól sem kell tartani, megépítették ugyanis a községet elkerülő szervizutat – beszélt a beruházóról a polgármester, Módos Ferenc, további hozadékként hozzátette, hogy jelentősen emelkedett a községi konyhán rendelt ebédek száma.– A kavicsbánya 22 dolgozója ebédel a konyhán, s ez a szám a későbbiekben, ha beindul a nagyüzem, több mint a duplájára duzzadhat. Ez befolyással van a konyha munkaerő-megtartó hatására, ahol jelenleg négyen dolgoznak, és várhatóan a működtetésre fordítandó költségek is a hatodára csökkennek. A későbbiekben a kavicsbánya emellett helyieknek is munkát adhat – emelte ki.A faluvezetés egyrészt annak reményében csökkentette a negyedére, azaz két százalékról fél százalékra az iparűzési adót, hogy más cégek számára vonzóvá tegyék a települést, másfelől hogy megkönnyítsék a helyi iparosok terheit. A kedvezmény pedig, mint kiderült, elérte célját, s újabb vállalkozásokat hozott a faluba.Az idei év árbevétele jövő év tavaszán realizálódik, s a három év alatt több tízmillióval számolnak.A polgármester a hosszú távú tervekre is kitért, a kavicsbánya helyén felmerült ugyanis egy üdülőpark kialakításának terve.