Tizenhat éve várnak a csatornára Bősárkányban

Tizenhat évvel ezelőtt kilenc tóközi község együttműködésével képzelte el Bősárkány a szennyvízrendszer kiépítését. Később aztán egyedül, majd Csorna oldalán igyekezett támogatást szerezni a falu. A csornai szennyvíztisztító telep fejlesztésével, bővítésével együtt képzelték el az építkezést. Végül megítélték a támogatást, s ez alapot adott arra, hogy a tervezést és engedélyezést lefolytassák, ám a szerződés aláírása előtt meghiúsultak terveik. Ugyanis sem a 86-os főút felújításakor, sem a csornai elkerülő építésekor nem vettékfigyelembe a bősárkányi csatorna tervezett nyomvonalát.



A beruházás később a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. felügyelete alá került, s a kormány is kiemelt projektté nyilvánította. Időközben pedig Dör is csatlakozott a hálózat kiépítésének ügyéhez, így a majd nettó 3,7 milliárd forint támogatásból Bősárkány és Csorna mellett immár ők is részesednek.



A hosszú, rögös út után csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezett e három település. Lezárult a közbeszerzés és aláírták a kivitelezővel a szerződést.



Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő elmondta, hogy a kivitelezőnek a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapja van a munka befejezésére.



„Bősárkány 2,2 milliárd forintot kap, ebből valamivel több mint egymilliárd forintot tesz ki a csatornahálózat fejlesztése, a fennmaradó összeg pedig Bősárkány része a csornai szennyvíztisztító telep fejlesztésében. Csorna a telep korszerűsítésére és a kapacitásbővítésére 1,2 milliárd forintot fordíthat, a döri csatorna kiépítésére pedig 270 millió forint európai uniós és állami pénz jut. Az érintett településeknek előreláthatólag önerőt nem kell vállalniuk."



„Régi álmunk vált valóra" – kezdte Szalay Imre, Bősárkány polgármestere. Hozzátette, bíznak a kivitelezés idei megkezdésében, hisz a munkaterületet jövő tavasszal szeretnék átadni a kerékpárút építőinek: „A csornai tisztító mennyiségileg bírja a bősárkányi szennyvíz beérkezéséből adódó többletterhelést. Minőségi szempon- tok miatt kell a megítélt támogatásból a csornai tisztítót felújítani. Úgy néz ki, teljes uniós és állami forrásból valósul meg a beruházás."



A polgármester elmondta, hogy a víziközmű-társulat már 2010 óta gyűjti aközműfejlesztési hozzájárulásokat. Jelen állás szerint úgy néz ki, erre a lakókrészéről nem lesz szükség. Ebből a pénzből akár a telken belüli kiépítésekre is telik. A közterületi helyreállítást a projekt előírja ugyan, de adott esetben erre is futja a pénzből.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere kiemelte, több szempontból is szükségessé vált az elavult csornai szennyvíztelep felújítása: „Nem csak a települések csatlakozása, a tervezett beruházásaink, elnyert pályázataink miatt is fontos a kapacitásbővítés."



Dóczy Géza, Dör polgármestere elmondta, már húsz évvel ezelőtt voltak a szennyvízhálózat kiépítését szorgalmazó kezdeményezéseik. Ezeket a falu lakói is maximálisan támogatták: „Egy hatszáz lelkes faluban másképp ezt nem tudtuk volna megvalósítani, örömmel értesültünk a döntésről" – mondta elégedetten a polgármester.